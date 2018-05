Per alcune aziende USA il GDPR è troppo difficile

Avvertenze Per Asus ZenFone 3 sulla batteria dopo l’aggiornamento 55 : alcune dritte : Emergono in queste ore alcuni riscontri molto interessanti per quanto riguarda le versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3, in riferimento all'aggiornamento 55 che ho iniziato ad analizzare alle porte del weekend sulle nostre pagine. Se in un primo momento mi sono soffermato sull'andamento generale dello smartphone, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, oggi 8 maggio credo sia importante prendere in esame la situazione per quanto ...

Maltempo in Sardegna : chiuse alcune statali Per allagamenti : Le piogge incessanti stanno provocando disagi anche alla viabilità in Sardegna: chiusa per allagamento al km 15 la statale 131 Dcn, la diramazione per Nuoro e Olbia. Bloccato il tratto dell’arteria viaria all’altezza del lago Omedeo, vicino ad Abbasanta, nel territorio di Oristano. Il traffico e’ stato deviato nei due sensi di marcia, per Cagliari e per Nuoro, verso Ottana e poi sulla Statale 129 “Trasversale sarda” ...

Alcune ragioni dietro alla rapida fine dell'idillio - almeno Per ora - tra Merkel e Macron : Interessante notare che tra i firmatari vi è anche l' Irlanda , un'economia che ha ricevuto circa 80 miliardi di euro dai contribuenti europei, aiuti che hanno permesso al governo di Dublino di ...

METEO sino all'11 MAGGIO : alcune PerTURBAZIONI - TEMPORALI passeggeri anche forti : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO L'11 MAGGIO Le condizioni METEO, in base all'analisi dei modelli matematici di previsione, potrebbero mantenersi incerte per un lungo ...

Youtopia - Matilda De Angelis : "Le cam girl? Alcune lo fanno Per scelta - altre vivono in situazioni disagiate" : " Stavo lavorando allo storyboard di un altro film, e ho vissuto questa esperienza intensa in un mondo virtuale, in cui lavoravo con degli attori/avatar dentro a un videogioco " ci ha raccontato. " ...

Perché consideriamo alcune parole tabù? : Ogni giorno sappiamo di pronunciare moltissime parole, ma forse non mettiamo a fuoco quante ne evitiamo sistematicamente. I termini che in qualche modo schiviamo diventano tabù, o meglio tabu, una parola indonesiana (senza accento) che significa sia proibito sia sacro. Un esempio? Il nome di Voldemort nei libri e nei film di Harry Potter. I personaggi non lo pronunciano per timore e preferiscono delle perifrasi, dei giri di parole in alcuni ...

Alcune Persone sono rimaste ferite in modo non grave nel deragliamento di un treno regionale in provincia di Cuneo : Un treno regionale è deragliato in provincia di Cuneo dopo aver urtato una gru. Secondo la Stampa, non ci sono feriti gravi, ma Alcune persone sarebbero rimaste lievemente contuse e almeno tre sarebbero state soccorse sul posto. Il treno era The post Alcune persone sono rimaste ferite in modo non grave nel deragliamento di un treno regionale in provincia di Cuneo appeared first on Il Post.

Deraglia nel Cuneese il treno Savona-Torino - alcune Persone leggermente ferite : Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona; l'arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35

Per vedere il nuovo Avengers bisogna ripassare alcune cose : Domani esce "Infinity War", che ha dentro quasi OTTANTA personaggi e tira le fila di un sacco di storie intraviste nei precedenti film Marvel The post Per vedere il nuovo Avengers bisogna ripassare alcune cose appeared first on Il Post.

Nuovi render Per Samsung Galaxy A6 e A6 Plus - ritratti con alcune cover ufficiali : Nuovi render, molto probabilmente ufficiali, ci mostrano l'aspetto di Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus all'interno di custodie originali Samsung L'articolo Nuovi render per Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, ritratti con alcune cover ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Mont Saint Michel evacuato : caccia a un sospetto - ma terrorismo escluso. Sito riaPerto dopo alcune ore : LEGGI ANCHE ----> L'isolotto meta di turisti da tutto il mondo Lite dietro l'allarme. C'è probabilmente solo una lite dietro all'allarme che ha portato alla chiusura della nota località turistica di ...

“È morto”. Choc Per milioni di fan. Commozione e lacrime Per la scomparsa del famoso attore. Si è spento ad appena 49 anni. Il suo nome legato Per sempre ad alcune della pagini più divertenti della storia del cinema : Sono migliaia in queste ore i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social. Nessuno lo dimentica e nessuno lo farà. Il suo nome è stato legato ad alcune della pagini più divertenti della cinematografia moderna complice un fisico che non lo aiutava. Un sorriso dietro al quale si nascondeva un dolore e un disagio di cui pochi, evidentemente, si erano accorti. Verne Troyer, l’attore diventato famoso grazie al ruolo di Mini me nella ...

Il presidente di Save the Children si è dimesso Per aver coPerto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe : Alan Parker, presidente della nota ong Save the Children, si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe. Il mandato di Parker sarebbe scaduto a dicembre, ma in un comunicato ha The post Il presidente di Save the Children si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe appeared first on Il Post.

Facebook corre ai ripari : annunciate alcune novità Per la nostra privacy Video : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla societa' #Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette ...