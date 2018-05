Pene | leggermente | ridotte per Emilio Fede e Nicole Minetti nel Ruby-bis

Ruby bis : Pene leggermente ridotte per Fede e Minetti : L'ex direttore del Tg 4 è stato condannato a 4 anni e 7 mesi e l'ex consigliera regionale della Lombardia a 2 anni e 10 mesi - pene lievemente ridotte in appello per Emilio Fede e Nicole Minetti. L'ex ...