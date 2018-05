Pelonzi-Piccolo | situazione buche insostenibile Soldi mai spesi

romadailynews

(Di lunedì 7 maggio 2018): esprimiamo dolore e vicinanza a famigliari di Elena Roma – Di seguito la nota congiunta tra Antongiulio, capogruppo PD capitolino e Ilaria, vice-presidente della commissione mobilità. “Lacatastrofica del manto stradale della Capitale non può lasciarci inerti. Soprattutto quando l’incuria e l’irresponsabilità sono all’origine di incidenti gravi come quello in cui ha perso la vita una giovane ragazza di 25 anni. Nell’esprimere vicinanza e dolore ai famigliari e agli amici di Elena, non possiamo non evidenziare un controsenso. A Roma si può costruire un nuovo stadio con una procedura straordinaria in deroga alla normativa, ma sulla manutenzione stradale si applica la più stretta rigidità normativa. Anche se la legge permette di intervenire in tempi brevi per evitare pericoli maggiori per la comunità cittadina. ...