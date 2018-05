Pd si prepara alle urne | Gentiloni candidato e commissione liste

Stefano De Martino / Da ballerino a professore di Amici? Intanto si prepara per Miss Mondo Italia 2018 : Stefano De Martino sarà professore nella prossima edizione di Amici? L'indiscrezione, lanciata da Nuovo Tv, lo vedrebbe al posto del coreografo Garrison Rochelle.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:51:00 GMT)

Juventus - Allegri/ Il tecnico bianconero prepara il rush finale per lo scudetto e la Coppa Italia : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:18:00 GMT)

Come i giganti della Silicon Valley si preparano al Gdpr : Foto: TheDigitalArtist/pixalbay Manca un mese al varo del Gdpr (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e tra i colossi tech della Silicon Valley sono in atto le grandi manovre per farsi trovare pronti all’appuntamento. Anche perché le multe da pagare in caso di violazione – per esempio per l’utilizzo improprio di dati personali o l’incapacità di evitare che i giovanissimi approdino a servizi o contenuti inappropriati – rischia di ...

Juve : Allegri punge Dybala e prepara la formazione che sorprende tutti Video : La Juventus si prepara ad affrontare la durissima sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti, in piena corsa per conquistare un posto in Champions League. Nelle prime pagine del ‘Corriere della Sera’ si legge come Max Allegri punga Dybala e prepari delle grosse sorprese di formazione. Nell’articolo si nota anche una frecciatina del tecnico bianconero al Napoli: Allegri fa notare come un minuto possa cambiare la stagione, anche se è proprio la ...

Il Quirinale si prepara a mettere alle strette Renzi e Di Maio : La parola chiave di Roberto Fico è stata «dialogo». Ripetuta più di una volta, accompagnata dal verbo «avviato» come a sottolineare che anche prima della direzione Pd di giovedì...

L'ultimo arrivato prepara già la valigia. Calenda : "Se si allea con M5S - lascio il Pd" : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza", è la risposta, "e lo confermo".La linea del No è anche quella di Matteo Renzi, a cui Calenda rimprovera ...

Ginnastica ritmica - World Cup Fig - le Farfalle si preparano alla quarta tappa di Baku : Pontevecchio, , Martina Santandrea , Estense Putinati, e Letizia Cicconcelli , Fabriano, sfideranno nuovamente i migliori team al mondo sulla pedana della National Gymnastics Arena di Baku. Oltre ...

Possibili modifiche Destiny 2 alle incursioni? Bungie prepara le proprie mosse : Indubbiamente parecchio differente dal suo predecessore Destiny 2: i ragazzi di Bungie si sono infatti voluti affrancare in determinati frangenti da quanto aveva caratterizzato il capostipite della serie, pronti a sperimentare nuove feature. Certo, una scelta coraggiosa, e che non ha trovato il favore plebiscitario, ma che rende onore a un team cui non si può di certo contestare il sapersi mettere in gioco, sebbene le critiche più feroci siano ...

Juventus - Allegri prepara le scelte : Dybala a rischio esclusione : Servirà un super Napoli per fermare la Juventus ma soprattutto per sfatare il tabù Stadium: nei sette precedenti i bianconeri hanno sempre vinto con 17 reti fatte e appena tre subìte. L'ultima ...

Giro d’Italia 2018 - come procede la preparazione di Fabio Aru? Allenamento in quota terminato - ora il Tour of Alps per la rifinitura : “Ho bisogno di tornare e di testarmi in gara dopo la caduta del Catalunya: la gamba mi faceva molto male ma per fortuna sono riuscito a non perdere troppi allenamenti. Mi aspetta la sfida con Froome ma la partecipazione è decisamente qualificata, sarà una corsa interessante” questo il commento a Tuttosport di Fabio Aru sul futuro prossimo che lo attende. Il sardo sarà impegnato infatti da lunedì 16 aprile al Tour of the Alps (che ha ...

Spalletti : "preparate il Var che arriviamo" : Milano - Qualcuno lo definirebbe pragmatico, forse è solo realista. Una cosa è certa, Spalletti è conscio che l'Inter vive un momento di crescita. E sa che, mai come ora, vincere rappresenterebbe una ...

