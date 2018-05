romadailynews

PD: facciamo appello a istituzioni per fermare criminalità organizzata

(Di lunedì 7 maggio 2018) PD: aggressione contro ragazza disabile e barista gravi e sconvolgenti Roma -Di seguito quanto detto attraverso una nota dal PD capitolino. “I filmati dell’aggressione di esponenti del clan Casamonica contro una ragazza con disabilità e un barista sono gravissime e sconvolgenti. Nel condannare l’odioso episodio di violenzaalla massima unità dellecontro la. Affinché nessun lembo del territorio romano resti in balia di bande criminali. Auspichiamo che sull’accaduto sia fatta al più presto luce da parte delle autorità competenti e che gli autori dei maltrattamenti siano messi in condizione di non nuocere”. Lo scrive in una nota il PD capitolino. L'articolo PD:perproviene da RomaDailyNews.