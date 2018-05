Pay TV sì o no? Arriva la prova senza impegno

Fino al 21 maggio 30 euro di sconto da MediaWorld pagando con PayPal : PayPal offre un buono sconto del valore do 30 euro per tutti gli acquisti effettuati sul sito internet di MediaWorld da oggi e Fino al 21 maggio. L'articolo Fino al 21 maggio 30 euro di sconto da MediaWorld pagando con PayPal proviene da TuttoAndroid.

Buono sconto di 30 euro su MediaWorld : basta pagare con PayPal - le condizioni : A maggio 2018 comprare da MediaWorld conviene di più, soprattutto se siete disposti ed intenzionati ad effettuare il vostro pagamento con PayPal. Il canale non solo è sicuro e completamente gratuito, ma vi offrirà anche la possibilità di risparmiare 30 euro in caso di acquisti dal valore generale superiore ai 300 euro, naturalmente finalizzando la transizione sul sito ufficiale del noto megastore. L'iniziativa è regolata dall'erogazione di un ...

Nuova truffa PostePay : ecco come i malviventi vi prosciugano il conto Video : Imperversa una Nuova truffa Postepay, un altro escamotage attraverso il quale i più abili truffatori sono in grado di prelevare ingenti somme di denaro dal vostro conto senza che possiate accorgervene in tempo. I malviventi sono dei veri e propri esperti in informatica, abili nel creare spazi web tramite i quali prelevare username e password per accedere ai servizi online. I messaggi e le e-mail truffaldine I truffatori inviano ai possessori di ...

Il sex appeal di Liam Payne e J Balvin nel video di Familiar - tra feste e locali notturni di Miami : Liam Payne e J Balvin nel video di Familiar, tra danze sensuali e locali notturni: è questo il tormentone estivo internazionale del 2018? È finalmente disponibile su Youtube il video di Familiar di Liam Payne e J Balvin, nuovo singolo per il cantante degli One Direction e la super star latino-americana. Il brano è stato rilasciato lo scorso 20 aprile in tutto il mondo, ed è in rotazione radiofonica in Italia da venerdì 4 maggio. Il nuovo ...

Unieuro offre un buono da 20 euro con PayPal e continua con il ribasso del 5% : Unieuro continua a offrire un ribasso del 5% valido su quasi tutto il catalogo online e lo affianca al buono sconto da 20 euro per gli acquisti effettuati tramite PayPal: ecco come funzionano le offerte e quali sono le limitazioni.

Apple Music e Apple Pay rendono ormai di più di Mac e iPad : Segno più anche nel primo trimestre del 2018 per Apple, il secondo dell'anno fiscale del gigante. Crescono le vendite di iPhone e il fatturato. A dispetto delle previsioni degli analisti il gigante di Cupertino è riuscito a totalizzare profitti per 61,1 miliardi di dollari (+16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), con utili netti in crescita del 25% a 13,82 miliardi. Rispetto ai timori sull'iPhone X poi, ogni nube sembra ...

Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi - ma non ancora in Italia : Google estende il suo servizio di pagamento chiamato Google Assistant Payments ad altri sei nuovi paesi, fra cui tre dell'Unione Europea.

Liam Payne e la carriera da solista - il cantante parla delle prime insicurezze : "Non credevo in me stesso" (video) : Liam Payne e la carriera da solista, il cantante degli One Direction ha parlato della nuova avventura in solitaria, in una recente intervista radiofonica. Durante l'intervento, in promozione del nuovo singolo Familiar con J Balvin, Liam Payne ha parlato del recente live a Dubai, dove il cantante si è esibito per promuovere la propria musica. A seguito dello show, che ha visto la presenza di migliaia e migliaia di persone, Liam ha ringraziato ...

Paypal inizia l'anno in forte crescita. Alzate le stime sui ricavi : Mentre l' economia digitale aumenta di velocità, noi siamo entusiasti di fornire nuove e innovative funzionalità per servire al meglio i nostri clienti" ha dichiarato Dan Schulman , Presidente e ...

Liam Payne e Louis Tomlinson - uno scambio di tweet scatena l'entusiasmo dei fan : "Svegliati e chiamami!" : Un misterioso scambio di tweet tra Liam Payne e Louis Tomlinson ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Nelle ultime ore, gli One Direction tornano a dominare il web e le tendenze su Twitter. Il motivo? Questa volta non è la nostalgia dei fan della band a far parlare, bensì un curioso scambio di messaggi sul social network. Ad iniziare è stato Louis, che ha scritto a Liam, invitandolo a rispondere al telefono. "Svegliati, testa di ca**o, e ...

Il ritorno degli One Direction - per Liam Payne la reunion con 5 concerti in un unico evento : "Magari canterò Sign Of The Times di Harry Styles" (video) : Il ritorno degli One Direction potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno fatto capolino sul web, ipotizzando la futura reunion della band a breve. A mandare in visibilio i fan degli One Direction ci ha pensato proprio Liam Payne, durante alcune interviste delle ultime ore per la promozione del suo nuovo singolo Familiar con J Balvin. Il cantante ha raccontato durante un'intervista alla BBC ...

Audio - testo e traduzione di Familiar di Liam Payne con J Balvin - il nuovo singolo in inglese e spagnolo prima dell'album d'inediti : Familiar di Liam Payne con J Balvin è il nuovo singolo rilasciato venerdì 20 aprile: si tratta della quarta collaborazione del cantante degli One Direction, che anticipa il suo primo album di inediti come solista. Il singolo si discosta da For You (ft. Rita Ora), ultimo singolo rilasciato dal cantante e inserito nella colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, per melodia e struttura. Il quinto singolo della carriera di Liam Familiar è ...