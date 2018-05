Parte il Progetto Ofidia 2 | incendi | prevenzione e pronto intervento in Puglia e in Grecia

Roma - a giugno Parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Terremoti : Parte da Ischia il progetto Hotel Sicuro : Per scegliere un Hotel adatto alle vacanze oggi si possono usare molti siti che ci aiutano nel trovare il migliore al prezzo più conveniente. La novità è che a questi aggregatori si aggiunge ora il progetto Hotel Sicuro, capace anche di darci l’indicazione di quelle strutture che sono a norma con le certificazioni sismiche. L’innovativa idea è stata presentata oggi a Ischia, in un incontro sul tema della «Classificazione sismica in Italia. ...

Plastica in mare - il progetto pilota per ridurla Parte da Livorno : Certo ora va strutturato e reso ancora più efficace, ma è già un esempio di economia collaborativa e circolare, un tema al centro dell'agenda di questa giunta regionale'. Barche in mare da quattro ...

Milano-Bicocca Partecipa al progetto europeo SIGN HUB : cosa cambia per le lingue dei segni : Per la prima volta la lingua dei segni italiana (LIS), insieme a catalana (LSC), spagnola (LSE), turca (TID), tedesca (DGS) e dei Paesi Bassi (NGT), avrà la sua grammatica di riferimento completa, in grado di descrivere tutti i fenomeni linguistici: fonologici, morfologici, sintattici e pragmatici. Potrà così essere oggetto di test diagnostici che valutano i disturbi del linguaggio, avrà archivi della memoria culturale e linguistica grazie a ...

Pescatori-spazzini per salvare il mare dalla plastica : Parte il progetto "Arcipelago pulito" : Il mare è la principale fonte di cibo per più di un miliardo di persone e fornisce lavoro a milioni di persone in tutto il mondo. Proteggerne l'integrità, e dunque la biodiversità, per molti aspetti ...

Giornata Mondiale dell’Emofilia : Parte il progetto “Emofilia in a Day” : ‘Fatti un film e diventa protagonista’. Questo quanto chiedono le Associazioni che aderiscono al progetto Emofilia in a Day. Destinatari: tutti coloro che gravitano in questo mondo, pazienti, caregiver, medici, infermieri, insegnanti, amici, educatori sportivi… tutti quelli che conoscono in un modo o nell’altro la patologia e che vogliono raccontarla in prima persona. Un progetto lanciato in occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia ...

Roma. Il 9 aprile Parte il progetto Young : Educazione civica e sanitaria, primo soccorso e sicurezza stradale. Questi i temi del progetto Young che parte il 9 aprile.

Parte ad Olbia Chent'Annos in Salude - il progetto per i sardi : Insieme alle altre componenti cui la scienza attribuisce il merito del benessere e della longevità, è infatti ormai indiscutibile come lo svolgimento di attività fisica sia un fattore determinante ...

Ambiente - progetto Nauticinblu di Marevivo : anche la Sicilia entra a far Parte della rete degli istituti nautici italiani : Partirà venerdì 6 aprile in Sicilia, grazie al sostegno del Gruppo Caronte&Tourist, il progetto di educazione ambientale di Marevivo che coinvolge circa 800 studenti degli istituti nautici di alcune regioni italiane. Obiettivo del percorso didattico è far acquisire ai futuri professionisti del mare competenze che vadano al di là del traffico marittimo, della conduzione tecnica e amministrativa della nave e includano la tutela dell’Ambiente e ...