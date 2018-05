Parma - mamma tenta di strangolare la figlia di un anno con la canottiera della bimba : Con la figlia di un anno in braccio, ha tenta to di strangolarla con la canottiera della piccola. È successo a Parma giovedì sera e la donna, una nigeriana di 30 anni, incensurata,...

Parma - allatta bambino al seno in Università/ Mamma 27enne cacciata per “non urtare gli studenti” : Parma, allatta bambino al seno in Università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica dell'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:01:00 GMT)