Parata di stelle per l' addio di Andrea Pirlo | 60 campioni

Pirlo e la partita di addio : sarà una Parata di stelle : "La Notte del Maestro" sarà una parata di stelle, con in panchina alcuni dei migliori tecnici del calcio italiano. A dover gestire le due squadre ci saranno infatti allenatori titolatissimi come ...

Atletica - Diamond League 2018 : a Doha inizia la stagione. Da Barshim a Thompson - da De Grasse a Semenya : che Parata di stelle : Venerdì 4 maggio scatterà la Diamond League 2018 di Atletica leggera con la prima tappa a Doha (Qatar). La stagione entra nel vivo: si parte, come ormai da tradizione, dal Medio Oriente, dove inizia il lungo cammino che condurrà alle Finali di Zurigo e Bruxelles ad agosto. Cast eccezionale per la prova d’apertura con tantissime stelle ai blocchi di partenza. Spicca naturalmente Mutaz Essa Barshim, idolo di casa e campione del mondo a ...

Atletica - Diamond League 2018 : a Doha inizia la stagione. Da Barshim a Thompson - da De Grasse a Semenya : che Parata di stelle : Venerdì 4 maggio scatterà la Diamond League 2018 di Atletica leggera con la prima tappa a Doha (Qatar). La stagione entra nel vivo, si parte come ormai da tradizione dal medio Oriente dove inizia il lungo cammino che condurrà alle Finali di Zurigo e Bruxelles ad agosto. Cast eccezionale per la prova d’apertura con tantissime stelle ai blocchi di partenza. Spicca naturalmente Mutaz Essa Barshim, idolo di casa e Campione del Mondo a Londra ...

Suor Cristina meglio della Parata di super ospiti - 'Ballando con le stelle' supera 'Amici' : 'Ballando con le stelle' vince la sfida del sabato sera contro 'Amici 17'. Milly Carlucci, spalleggiata da Suor Cristina, si aggiudica la serata del 28 aprile con 3.718.000 telespettatori per il 20,79%...

Giro d’Italia 2018 : chi parteciperà e quali saranno i favoriti? Che sfida tra Aru e Froome. Lopez - Pinot e Dumoulin in agguato - che Parata di stelle! : Il Giro d’Italia 2018 si preannuncia davvero stellare e appassionante, il percorso sarà estremamente avvincente e ricco di difficoltà, il parterre sarà di assoluto spessore: ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo incredibile nel corso delle tre settimane di gara. Partenza da Gerusalemme il prossimo 4 maggio, tre tappe in Israele (per la prima volta una grande corsa a tappe scatterà fuori dall’Europa), poi il ritorno in ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - che battaglia in gara1. Parata di stelle in campo : Questa sera (ore 20.30) inizierà la Finale Scudetto di Volley femminile. Novara e Conegliano si sfideranno nell’attesa gara1 che apre la serie al meglio delle cinque partite: al PalaIgor andrà in scena un match subito importante che ci dirà quali sono i valori attualmente in campo. Le due squadre si conoscono perfettamente visto che si sono già affrontate sei volte in stagione (4-2 per le padrone di casa): le piemontesi si sono imposte ...

Giochi del Commonwealth 2018 : Parata di stelle a Gold Coast - le Nazioni dell’Impero si sfidano : Dal 4 al 15 aprile si disputeranno i Giochi del Commonwealth, competizione quadriennale che in questa occasione si svolgerà a Gold Coast (Australia). Si tratta dell’evento sportivo più importante dell’anno per quelle Nazioni che in passato facevano parte dell’Impero Britannico. Dunque gli atleti di ben settanta Paesi, provenienti da ogni Continente, si daranno battaglia in ben 19 sport: tutti vorranno salire sul podio più ...

Una cena che ricorderanno i nostri nipoti : Parata di stelle nei Templi di Paestum : Ovvero una delle meglio conservate di Paestum e del mondo, tanto che i tre edifici sono universalmente riconosciuti e studiati come esempi pressocché unici dell'architettura della Magna Grecia. Tre ...

Tirreno-Adriatico 2018 - una Parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

Tirreno-Adriatico 2018 - una Parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

Ciclismo Froome - Nibali e Aru Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico : Anche la lista dei cacciatori di tappe è assoluta: l'uomo da battere è il tre volte campione del mondo Peter Sagan. A contrastarlo i suoi rivali storici Greg Van Avermaet e Michal Kwiatkowski, ...

Ciclismo : Froome - Nibali e Aru : Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico : ROMA - Un lotto di stelle chem facendo un computo complessivo, è possibile definire superiore a quello di Giro, Tour e Vuelta. E' la Tirreno-Adriatico , in programma dal 7 al 13 marzo, , il cui ...