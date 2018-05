Pamela | la madre | “Ti hanno massacrata | ma tu sei viva”

Rassegna 6.5. Pamela - i funerali e la bara bianca. La madre : "Vogliamo giustizia. Me l'hanno massacrata" : Lo faremo per lei, per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie". Repubblica Politica. M5s: 'No a governo di ...

Funerali di Pamela Mastropietro. La madre : "Vogliamo giustizia" : È arrivato il giorno dei Funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi Funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

L’addio a Pamela tra lacrime e rabbia La madre : massacrata ma sei ancora viva : L’addio a Pamela tra lacrime e rabbia La madre: massacrata ma sei ancora viva E’ il giorno dei funerali della 18enne uccisa a Macerata. Lo zio: “Questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie” Continua a leggere

L'Addio a Pamela. La madre : 'io non mollo - ci sarà giustizia' : A Roma la cerimonia funebre della diciottenne uccisa e fatta a pezzi tre mesi fa a Macerata. Dentro e fuori la chiesa una folla di amici, parenti e gente comune per l'ultimo saluto. Una corona di ...

Pamela Mastropietro - Oseghale al Gip : "Non l'ho uccisa io"/ La madre al Tg1 : 'Avessi capito - sarei intervenuta' : Pamela Mastropietro, Oseghale al gip: 'non l'ho uccisa, era già morta'. Telefonata choc, "Vuoi stuprarla mentre dorme?". Le ultime notizie.

'Ho incontrato la madre di Pamela per manifestarle la vicinanza dello Stato e del Governo' : Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha confermato ad HuffPost di aver incontrato nella sua abitazione a Roma Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro. La ragazza uccisa a Macerata ...

Omicidio Pamela - parla la madre : 'Colpa anche di Stato e comunità' : Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, accusa lo Stato e la comunità Pars di Corridonia per l'uccisione di sua figlia. Intervistata per Quarto Grado, su Rete 4, la signora ha detto fra l'...

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...