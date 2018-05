Palermo | controlli Polizia Municipale | sanzioni e chiusure locali 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) (AdnKronos) – Il titolare del pub è stato sanzionato per un totale di circa 1.700 euro per l’occupazione abusiva di circa 80 metri quadrati di suolo pubblico invadendo più della metà della sede stradale e denunciato per danneggiamento del basolato e deturpazione di sito di interesse storico. Inoltre è risultato sprovvisto di autorizzazioni sanitarie e dell’apparecchio alcoltest da mettere a disposizione degli avventori. Inoltre, durante gli accertamenti ha dapprima tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti degli agenti operanti, per poi tentare di contrapporsi a loro fisicamente, fino a scagliarsi contro l’auto di servizio, danneggiandola gravemente. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per oltraggio, violenza, minacce a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato all’auto di servizio.Per la turbativa creata ...