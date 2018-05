Palermo : auto di lusso imbottita di droga - tre arresti e sequestro 100 kg hashish (2) : (AdnKronos) - Gli agenti, hanno fatto irruzione all’interno dell’immobile ed i tre uomini presenti, si sono dati a precipitosa fuga per le campagne circostanti. Le accurate ricerche, ostacolate da qualsiasi assenza di luce ed espletate nelle campagne circostanti, hanno permesso di rintracciare e cat

Maltempo - vento forte a Palermo : albero si abbatte su un’auto : In seguito alle raffiche di vento che soffiano da stamane in città, questo pomeriggio intorno le 15 uno degli alberi di via Nicolò Garzilli, nel centro di Palermo, si è spezzato schiantandosi su una vettura posteggiata nelle “zone blu”. L’Audi A3 e’ stata danneggiata nella parte anteriore sinistra. “Da circa due anni segnaliamo che molti alberi di questa strada sono ‘marci’ all’interno – ...

Palermo - il rapinatore fa l'autostop : bloccato sull'auto di uno sconosciuto : Un passante ignaro aveva dato un passaggio a uno degli autori del colpo al bar Ambra di piazza Scaffa. Accerchiato dalle volanti, era terrorizzato

Palermo : autotrasportatore finge rapina - denunciato : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Agli agenti di polizia aveva raccontato di essere stato aggredito, mentre con il suo furgone stava effettuando una consegna, da due uomini che, dopo averlo minacciato, si erano fatti consegnare circa 1500 euro. Peccato però che la rapina fosse tutta un'invenzione. Ad e

Palermo : sorpresi a svaligiare box auto - tre giovani in manette : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - sorpresi a svaligiare cinque box auto, i Carabinieri hanno arrestato tre palermitani. E’ il risultato di una serie di controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, per il contrasto dei reati predatori nel capoluogo. Nella notte l'equipaggio di

Palermo - brucia l'auto dell'ex convivente : 8 restano intossicati : brucia l'auto della ex convivente. Con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato a Palermo un 35enne. E' accaduto nella zona di piazza Ingastone dove l'uomo, non rassegnato alla recente fine ...

Grave incidente a Palermo - scontro auto-scooter : ferito l’ex calciatore Barone : scontro tra una Vespa e una Toyota in centro. Grave un trentatreenne. In ospedale anche Onofrio Barone, ex del Palermo.Continua a leggere

Palermo : non paga il posteggiatore e lui le danneggia l'auto - denunciato : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha deferito all’Autorità Giudiziaria il pregiudicato 45enne S.G. per i reati di violenza privata e di danneggiamento aggravato. Lo scorso 18 aprile presso gli Uffici del Commissariato di P.S. “Oreto - Stazione” è stata raccolta la denunci

Palermo : non paga il posteggiatore e lui le danneggia l’auto - denunciato : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – La Polizia di Stato di Palermo ha deferito all’Autorità Giudiziaria il pregiudicato 45enne S.G. per i reati di violenza privata e di danneggiamento aggravato. Lo scorso 18 aprile presso gli Uffici del Commissariato di P.S. ‘Oreto – Stazione” è stata raccolta la denuncia di una donna per il danneggiamento della propria autovettura avvenuto in via Bara all’Olivella. La donna, in ...

Autosalone riassegnato a una vittima della mafia - Riapre a Palermo allinsegna della legalità : Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende di Palermo passate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica ...

Palermo : auto ferma in galleria - tragedia sfiorata sull'A20 : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte in una galleria dell'autostrada A20 Palermo-Messina. Un uomo di 53 anni, palermitano, probabilmente con intenzioni suicide, aveva fermato la sua auto nella corsia di sorpasso di una delle gallerie dell'autostrada, mettendo in pericolo la

Maltempo Palermo : allagamenti e auto impantanate - almeno 50 interventi dei vigili del fuoco : Forte temporale nella notte a Palermo: segnalati sottopassi allagati, auto impantanate e strade trasformate in fiumi. almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno impiegato le idrovore in viale Michelangelo, via Silvio Boccone, via Santocanale, via Giafar, via Guadagna e via Imera, via Capo Gallo e via Giuseppe Tranchina. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Mondello e Brancaccio. Disagi anche al pronto ...

Nubifragio su Palermo - allagamenti e auto bloccate/ Video - ultime notizie : disagi al Civico e Policlinico : Nubifragio su Palermo, gravi disagi dopo violento acquazzone: allagamenti, auto bloccate e difficoltà nei pronto soccorso degli ospedali cittadini. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:55:00 GMT)

Ayala travolto in moto da un'auto a Palermo - ricoverato in ospedale : Grave incidente a Palermo dove è rimasto coinvolto Giuseppe Ayala . L'ex magistrato del maxiprocesso era a bordo della sua moto, una Yamaha 500 e, dopo lo schianto, è stato trasportato all'ospedale di ...