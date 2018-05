Orlando Bloom e Katy Perry | al Colosseo turisti con amore

Katy Perry e Orlando Bloom amore e vacanze romane : Che ci fosse di nuovo armonia e tanta tanta passione tra Katy Perry e Orlando Bloom si diceva da un po’ ma a confermarlo definitivamente è stata l’apparizione in coppia a Roma dove hanno incontrato persino Papa Francesco nelle più classiche vacanze romane. Lui, Orlando Bloom, è il suo darling, almeno scrive lei sulle sue stories di Instagram, insieme nella Capitale con la mamma della cantante e l’agente. Insomma un viaggio in ...

Katy Perry e Orlando Bloom a Roma incontrano Papa Francesco a un mese dal concerto di Bologna (foto e video) : Vacanza d'amore e cultura per Katy Perry e Orlando Bloom a Roma: la star californiana è arrivata a Roma col fidanzato, la mamma Mary Hudson e il suo manager, per godersi la città a un mese dell'unico concerto italiano del suo Witness Tour previsto a Bologna all'inizio di giugno. La cantante ha avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco durante un'udienza in Vaticano sabato pomeriggio, in occasione della conferenza internazionale Unite ...

Katy Perry : la cantante conferma il ritorno di fiamma con Orlando Bloom in un modo LOL : "Orlando Broom" The post Katy Perry: la cantante conferma il ritorno di fiamma con Orlando Bloom in un modo LOL appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo vestiti da Super Mario e Luigi su una pista di go-kart (foto) : Avvistati Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo su una pista di go-kart: la coppia si è lasciata andare all'ironia, e si è vestita come i protagonisti del videogioco Super Mario. Non è periodo né di Carnevale né di Halloween, ma Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo hanno deciso di strappare un sorriso ai fan e, durante una gara di go-kart, si sono presentati in pista vestiti da Super Mario e Luigi. A primo impatto, i costumi possono sembrare ...

Katy Perry svela il nomignolo di Orlando Bloom nell’intimità : “Questa è ‘Into Me You See’, per Bubba Doo”. Con queste parole Katy Perry ha introdotto a Tokyo uno dei brani in scaletta per lo show del Witness World Tour che ha fatto tappa in Giappone e soprattutto ha svelato il nomignolo con cui molto probabilmente chiama la persona speciale che le sta accanto, e che il gossip individua in Orlando Bloom. La popstar nel presentare il brano ha ammesso di “sentirsi molto amata e ...

Katy Perry : «Orlando Bloom - il mio bubbadoo» : Si erano detti addio senza astio né rancori, nel marzo 2017, ma tra Orlando Bloom e Katy Perry la storia è rimasta in stand-by, più che archiviata definitivamente, tanto che si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato il magazine People qualche giorno fa, complici una serie di scatti che ritraevano la cantante e l’attore mentre passeggiavano per le strade di Praga. ...

Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme? La coppia paparazzata durante un viaggio a Praga (foto) : Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme? Alcune foto scattate nelle ultime ore sembrano confermare il ritorno della coppia più chiacchierata di Hollywood. La cantante e l'attore sono stati fotografati e paparazzati insieme durante un viaggio a Praga, probabilmente per darsi una seconda possibilità. I due, infatti, sono stati legati per circa un anno, quando si lasciarono nel febbraio 2017. Esattamente a un anno di distanza, Katy Perry ...