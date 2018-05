Orfeo | «Con Coppa Italia | Champions e Nazionale | la Rai sarà protagonista»

Mario Orfeo scherza con Fiorello : "Guardo la partita della Juve. Poi preparo la valigia" : "Guardo la partita della Juventus. Poi preparo la valigia, gli scatoloni". Così il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, scherza in una telefonata a Fiorello sul palco del festival della tv di Dogliani."Chi prenderà il tuo posto? De Falco? Quando andrai via vieni a lavorare con me", scherza Fiorello che assicura la presenza all'incontro di domani mattina a cui parteciperà il direttore generale della Rai. "Ci ...

Salvo Sottile via dalla Rai?/ Un'altra “rogna” per Orfeo dopo l'addio di Giacobbo : quel legame con Mediaset... : Salvo Sottile via dalla Rai? Un'altra “rogna” per Orfeo dopo l'addio di Giacobbo: quel legame con Mediaset... Le ultime notizie sul giornalista, conduttore di “Prima dell'alba”(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:30:00 GMT)

[Il ritratto] Orfeo - il direttore generale della Rai è diventato un precario. Le poltrone sfumate e la guerra con i Cinque Stelle : il mondo gira in fretta. E la Rai è sempre stata bravissima ad andargli dietro. 9 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

"Autismo… te lo racconto in musica" : mercoledì 4 aprile all'Orfeo l'arte abbatte ogni barriera : Come ogni anno, il 2 aprile si è celebrato la Giornata Mondiale della consapevolezza sulla sindrome autistica, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Da quel momento in tutto il mondo si cerca di abbattere le barriere dell'isolamento e della discriminazione attraverso un'informazione capillare ad ampio spettro sulla sindrome autistica, con l'obiettivo di arrivare tanto ai ...

Ad Alba e Bra per Bacco&Orfeo domenica i concerti con aperitivo : Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival, con la direzione artistica di Giuseppe Nova, inizia la sua attività annuale con la XIII edizione di Bacco&...

'Animali da bar' raccontato da Carrozzeria Orfeo : 'Una metropoli, un quartiere, un bar: e i personaggi che di notte vi si incrociano tessendo rapporti carichi di cinismo e ironia. È 'Animali da bar': un quadro della realtà contemporanea raccontato ...