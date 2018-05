Ordine dei medici | Nessuna patologia migliora con l' omeopatia

All'Ordine dei Medici giornata di studio con il reparto di Nefrologia reggino : Questo travaso di scienza è proseguito sino ad oggi con l'unità guidata dalla professoressa Francesca Mallamaci". "Nell'ottica di una crescita e di un interscambio professionale " ha proseguito Zema ...

Fake news sulla salute - la campagna dell’Ordine dei Medici : “Una bufala ci seppellirà” : “Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo“. “Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”. “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”. Sono alcuni degli epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna ‘Una bufala ci seppellirà?’, lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Manifesti dal retrogusto macabro per ...

Ponticelli : 'stese' all'Ordine nel giorno nella roccaforte dei 'Bodo'. La guerra di camorra di cui nessuno parla : Questo è quanto prevede la politica del ' mercato libero ': la droga per rifornire le piazze può essere acquistata ovunque, ma la tassa settimanale o mensile va comunque corrisposta al clan che ...

Foligno - l'educazione stradale parte da scuola. Lions e forze dell'Ordine al fianco dei giovani : Un percorso in bici con segnaletica stradale, in palio il patentino. È questa l'iniziativa che si è svolta stamattina alla scuola media "Gentile" di Foligno e che ha portato all'assegnazione di 4 ...

Donna muore di aneurisma all'aorta addominale/ Roma - Daniela Sabbatini : Ordine dei Medici chiede una relazione : Donna muore di aneurisma all'aorta addominale, Roma: una 49enne perde la vita per un tragico errore dei Medici che le avevano diagnosticato una lombosciatalgia dimettendola.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:11:00 GMT)

La lista dei film Marvel in Ordine cronologico : Purtroppo per lui, un nuovo avversario si profila all'orizzonte, il super cattivo Mandarino, un terrorista che sta sferrando una serie di attacchi in tutto il mondo " il più spettacolare proprio a ...

Stefano Cucchi - carabinieri testi in aula : “Relazioni su salute modificate su Ordine dei superiori” : C’è un nuovo inedito capitolo nella storia della morte di Stefano Cucchi. Arriva dal processo ai cinque carabinieri accusati, a vario titolo, di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia, grazie alle testimonianza di due militari. L’Arma era informata, forse preoccupata, della vicenda dell’arresto e la successiva morte del geometra romano arrestato per droga, tanto che, dopo il decesso e l’apertura dell’indagine, vennero chieste due ...

Il riscatto dei Pigs : hanno messo i conti in Ordine e le Borse volano - La Repubblica - : Il quotidiano riporta quanto scritto dal Wall Street Journal sulla situazione dei Pigs , ossia Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. Secondo l'autorevole testata americana i paesi del sud Europa non ...

“Sto male - devo saltare il concerto”. Per la prima volta in vita sua Jovanotti è costretto ad annullare un live per problemi di salute : “Ordine del dottore - mi dispiace” e pubblica questa foto su Instagram. Tantissime le parole di conforto dei suoi fan : “Forza Jova - sei tutti noi” : Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del ...

Ordine dei Medici di Torino contro la campagna no-vax : Presentata una denuncia contro l'affissione di manifesti e cartelloni contro le vaccinazioni obbligatorie nei pressi di scuole, asili e dell'ospedale Sant'Anna -

Sull'operato dei francesi a Bardonecchia emesso un Ordine di investigazione europeo : "I doganieri francesi non avevano il diritto di eseguire quel tipo di attività in territorio italiano". Così il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, in merito a quanto avvenuto a Bardonecchia il 30 marzo, quando un migrante nigeriano fu sottoposto a un prelievo delle urine nei locali in uso a una ong. Il magistrato è intervenuto in una conferenza stampa annunciando di avere emesso un "ordine di investigazione ...