Salvini e Di Maio : «Voto l'8 luglio se non si fa un governo politico». M5S : da oggi in campagna elettOrale : Vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. Senza...

"Al voto l'8 luglio - 5 stelle da oggi in campagna elettOrale" : l'incontro tra Salvini e Di Maio : Elezioni domenica 8 luglio? Questa la possibilità espressa da Matteo Salvini e Luigi Di Maio se dovesse perdurare l'incapacità da parte delle forze politiche di dare un governo all'Italia. "L'...

Ora Salvini e Di Maio vogliono le elezioni l'8 luglio. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del Quirinale: anticipa di poche ore la decisione di Sergio Mattarella di nominare un suo governo da presentare alle Camere e tenta così ...

CONSULTAZIONI - INCONTRO SALVINI-DI MAIO/ Live - voto 8 luglio? Mattarella verso Governo elettOrale - ok Lega-M5s : CONSULTAZIONI Live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di MAIO, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:50:00 GMT)

Il pressing di Salvini su Di Maio - per Ora - non ha effetto : Andare al voto e farlo presto. Non sembra fare breccia, per ora, il pressing della Lega sul Movimento 5 Stelle e sulla possibilità di un governo a tempo, lanciata dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Non c'è alcun semaforo verde, ma non manca qualche pentastellato che si augura uno spiraglio. Per i pentastellati ormai è difficile fidarsi "Dopo 60 giorni in cui si è tentato tutto il ...

Salvini : «Governo di centrodestra - contiamo di trovare la maggiOranza». Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : Terzo ciclo di consultazioni al Qurinale per cercare di sbloccare lo stallo sulla formazione del nuovo governo. Con l'arrivo al Colle della delegazione del Movimento 5 Stelle, hanno preso il via...

Salvini : 'Governo di centrodestra contiamo di trovare la maggiOranza' Di Maio : no esecutivi tecnici Live tv : 'Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Salvini dà il 2 di picche a Di Maio E chiede l'incarico a Mattarella "Troveremo maggiOranza in aula" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle ...

Salvini : pronto a governo centrodestraIl Colle ci faccia cercare maggiOranza : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito.

