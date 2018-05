optimaitalia

: OnePlus 6 farà bene alla salute: indizio cardiofrequenzimetro (foto) - wordweb81 : OnePlus 6 farà bene alla salute: indizio cardiofrequenzimetro (foto) - OptiMagazine : #OnePlus6 farà bene alla salute: indizio cardiofrequenzimetro (foto) -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il6 sarà un concentrato di potenza e innovazione? Un inconfutabilein questa fase pre-lancio del telefono la cui presentazione avverrà il prossimo 16 maggio, ci segnala una nuova funzione pensata per ladegli utenti. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.Lain apertura articolo è quella condivisa dal profilo Weibo di. L'account del social cinese, di fatto molto simile a Twitter, ha proposto proprio l'immagine con il numero sei e il tracciato per la frequenza cardiaca. Unacerto non casuale ma pensata per introdurre, xon ben poche incertezze, il più che probabilea bordo del device top di gamma 2018.A questo punto è più che lecito credere come il6 possa ospitare a bordo un applicazione per il monitoraggio delladelle persone rinnovata e molto dettagliata. Tra i dati raccolti nella sezione ...