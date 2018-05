Omeopatia | medici contro Non ha basi scientifiche E' solo un placebo

Medici contro l' Omeopatia / L'Ordine : solo un rimedio placebo senza basi scientifiche : Medici contro l'omeopatia , per L'Ordine è solo un rimedio placebo e senza alcuna base scientifica. In Italia continuano ad essere molti però quelli che si curano seguendo i suoi principi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:08:00 GMT)

Omeopatia - Fiamo : 'Così curiamo i malati'. La Federazione dei medici omeopati 'smonta' le critiche - Caffeina Magazine : ... ex primario all'ospedale Niguarda di Milano, che sostiene ''la medicina scientifica non va intesa in maniera rigida perché la medicina è una scienza 'in progress' ed è per questo che sono sempre ...