Olmi | Zaia | è stato il cantore degli umili 2

Olmi : Zaia - è stato il cantore degli umili : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Il Veneto perde un eccezionale cantore della sua gente e della sua terra. Ermanno Olmi ci ha lasciato proprio nell’anno conclusivo del centenario della Grande Guerra, abbandonando quei verdi prati dell’Altopiano di Asiago che aveva scelto come ‘buen retiro’ e come luogo e immagine-simbolo per siglare, con il suo ‘Torneranno i prati”, tutto il dolore e la disumanità ...