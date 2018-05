' Ogni bambino è vita' | la campagna di Unicef per la festa della mamma

Italia - una volta Ogni tre giorni un bambino è vittima di abusi sessuali : In occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che ricorre oggi 5 maggio, il Telefono azzurro ha pubblicato i dati sulle violenze sessuali a danno dei minori.Continua a leggere

L’impegno umanitario di David Beckham : «Ogni bambino ha del potenziale» : Dalla parte dei bambini. David Beckham, 42 anni, lo è almeno dal 2005 da quando è Goodwill Ambassador di Unicef. Il suo forte impegno umanitario negli ultimi anni l’ha portato nelle zone più difficili del pianeta, specialmente da quando ha appeso le scarpette al chiodo e ha più tempo da dedicare alle missioni, anche grazie alla campagna The David Beckham Unicef Fund, a sostegno dei bambini e dei ragazzi svantaggiati di tutto il mondo, che ...

Giornata mondiale dell’acqua - Save the Children : Ogni minuto un bambino muore a causa di una patologia legata all’acqua : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, è Save the Children. Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici[3], infatti, l’acqua contaminata – osserva l’Organizzazione ...