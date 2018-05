Nuove splendide immagini per Red Dead Redemption 2

eurogamer

: RT @D_A_G_O_72: @Chiara_Galiazzo ??Cosa ci sarà dietro queste splendide fotografie? Lo scopriremo solo vivendo (cit)? Aspettando e sognando… - UPdCG2012 : RT @D_A_G_O_72: @Chiara_Galiazzo ??Cosa ci sarà dietro queste splendide fotografie? Lo scopriremo solo vivendo (cit)? Aspettando e sognando… - ROBERTOBALISTR8 : RT @D_A_G_O_72: @Chiara_Galiazzo ??Cosa ci sarà dietro queste splendide fotografie? Lo scopriremo solo vivendo (cit)? Aspettando e sognando… - flaviamoratelli : RT @D_A_G_O_72: @Chiara_Galiazzo ??Cosa ci sarà dietro queste splendide fotografie? Lo scopriremo solo vivendo (cit)? Aspettando e sognando… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Recentemente Rockstar Games si sta sbottonando sul suo Red2, dopo la pubblicazione del terzo trailer e una prima serie di, in rete sono emerse interessanti informazioni sull'attesissimo titolo.Ora, come riporta Dualshockers, altresono state fornite dagli account social media ufficiali di Rockstar Games. In totale, otto nuovi screenshot sono stati svelati, che offrono uno sguardo ad alcuni splendidi frammenti del gioco.Potete godervi lequi sotto:Read more…