Nuove skin Rainbow Six Siege oggi 7 maggio | prezzo | come cambia Valkyre

(Di lunedì 7 maggio 2018)è il giorno diperSix. Ubisoft metterà a disposizione nuovi oggetti cosmetici per il suo sparatutto tattico in prima persona. Questa volta lesono per l'Operatore di difesa, che riceverà un nuovo ed esclusivo bundle.e uscita delediSixLa notizia è stata data da Ubisoft via Twitter. Chi le comprerà riceverà una uniforme in stile retro oltre ad altri oggetti cosmetici. Nel piccolo video teaser si vede poi una nuova animazione di vittoria. Il tutto sarà rilasciato su Xbox One, PC e PS4.i precedenti set diElite ilsarà di 1,800 R6 Credits, la valuta del gioco acquistabile con soldi reali. Chi ha il Pass Anno 3 avrà ovviamente uno sconto: per loro costerà 1,620 R6 Credits.Gli ultimissimi rumor parlano della nuova stagione diSix, Operazione Para Bellum, forse si chiamerà ...