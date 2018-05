Nuove evidenze confermano il valore della vaccinazione antinfluenzale quadrivalente

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 maggio 2018) Nonostante la disponibilità di vaccini efficaci e sicuri, nella stagione influenzale appena conclusa, ad oggi non sono stati raggiunti né gli obiettivi di copertura vaccinale minimi (75%), né quelli ottimali (95%) nei soggetti anziani e nei gruppi a rischio, categorie su cui le raccomandazioni del ministeroSalute si focalizzano maggiormente. “Il picco epidemico dell’ultima stagione è il più elevato degli ultimi 15 anni, con 160 morti, di cui 2 donne in gravidanza, 744 i casi gravi”, commenta Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. “La fascia maggiormente colpita – aggiunge l’esperto – è stata quella dei bambini, che vivendo in comunità amplificano la circolazione del virus. Non sono stati comunque risparmiati adulti e anziani, categoria nella quale l’influenza può ...