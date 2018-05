Nuove elezioni? C' è il rischio stangata | torna l' incubo dell' Iva al 24%

SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI/ E Mattarella "minaccia" Nuove elezioni il 7 luglio : Berlusconi non intende farsi da parte, a quel punto Salvini gli chiederà di dire no al governo di Mattarella nelle consultazioni di stamane. La contromossa del Colle. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La carta segreta di Mattarella è una nuova Fornero, di M. MaldoSCENARIO/ "Mattarella in un vicolo cieco, può salvarlo solo Gentiloni", int. a P. Becchi

Renzi contro M5s "referendum Euro? Sbroccano"/ Ma Beppe Grillo e Di Maio puntano a Nuove elezioni : Matteo Renzi si schiera contro il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e Luigi Di Maio sembrano però puntare a vincere le elezioni tornando presto al voto(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:59:00 GMT)

No di Di Maio al governo di tregua : "E' un tradimento del popolo" Nuove elezioni "il prima possibile" : No a un governo di tregua, che sarebbe "un tradimento del popolo", si' a Nuove elezioni "il prima possibile", anche il 24 giugno quando si terranno i ballottaggi delle amministrative. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, lo dice a Montecitorio. Segui su affaritaliani.it

Di Maio guarda al voto : "Nuove elezioni il 24 giugno con il Rosatellum" : Il Movimento 5 stelle chiede di tornare alle urne il prima possibile. "Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno già cercando il...

Meloni : “Spetta al centrodestra accompagnare l’Italia a Nuove elezioni” : L’ultimo estremo tentativo per evitare un Governo tecnico. Verrà svolto direttamente dal Capo dello Stato Sergio Mattarella nella giornata di

CRISI DI GOVERNO/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo - che manca - : mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze politiche, miraggio di Nuove elezioni: ecco perché siamo in un vicolo cieco.

Governo - Travaglio su Nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

Il video di Di Maio che chiede Nuove elezioni a giugno : Dopo che Renzi ha chiuso a ogni possibilità di accordo, il leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto a Salvini di appoggiarlo nella sua richiesta di elezioni anticipate The post Il video di Di Maio che chiede nuove elezioni a giugno appeared first on Il Post.

"Ego smisurato - la pagheranno" Di Maio-Renzi - il forno è chiusoOra il M5s pensa a Nuove elezioni : Il forno del Pd è chiuso. Dopo le parole di Renzi, la replica di Di Maio è chiarissima. Il governo Pd-M5s non si farà. E adesso il M5s pensa al voto, a meno di ritorni di fiamma con la Lega di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Governo - l’ombra lunga di Renzi sulla direzione Pd. Salvini : “O governo di centrodestra o Nuove elezioni entro l’estate” : sulla trattativa tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico si allunga un’ombra. Matteo Renzi, infatti, tornerà a parlare in pubblico per la prima volta dall’annuncio delle dimissioni da segretario del 5 marzo proprio tre giorni prima della direzione nazionale del partito. Lo farà in prima serata su Rai1, ospite di Fabio Fazio, smentendo quell’uscita all’insediamento quando aveva giurato che sarebbe stato ...

Consultazioni - il Pd da Fico : “Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio” | Di Maio : “O intesa o Nuove elezioni” : Consultazioni, il Pd da Fico: “Passi in avanti importanti, direzione il 3 maggio” | Di Maio: “O intesa o nuove elezioni” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. […]

RENZI - “M5S? UNA BABY GANG”/ Scontro nel Pd con Martina : “no Governo con Di Maio - meglio Nuove elezioni” : RENZI, "Governo con M5s? Hanno metodi da BABY gang. Piuttosto che con Di Maio meglio tornare a nuove Elezioni". Scontro nel Pd con Martina, "non avranno mai i miei voti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:55:00 GMT)