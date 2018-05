Nucleare Iran | Boris Johnson | ' Abbandonare accordo sarebbe errore'

Nucleare - lo scontro Iran-Usa e il bluff che conviene a tutti : State calmi, gente: ma con prudenza. La situazione non è - ancora - seria. Ma potrebb'essere già grave. Riassumiamo. Lunedì 30 aprile scorso 'Bibi' Netanyahu si presenta alle Tv di tutto il mondo col solito abbigliamento da impresario di pompe funebri. E con la solita faccia di qualcuno a cui qualcun altro ha fatto uno sgarbo gravissimo. Conosciamo entrambi, abito ed espressione. ...

«Con le armi al Bataclan sarebbe stato diverso» Trump mima i terroristi Video Nucleare - tensione con l’Iran : Lo show del presidente alla convention della National Rifle Association: mima i terroristi che hanno sparato al Bataclan e critica anche Londra diventata zona di guerra per l’uso dei coltelli. Indignazione a Parigi e Londra

Iran - Netanyahu : accordo orribile - consente Nucleare : "Un accordo che consente all'Iran di mantenere e di nascondere tutta la propria capacità nucleare è un accordo orribile". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu sottolineando che "se non ...

Trump verso l'addio all'accordo sul Nucleare? Iran : se ne pentirà : Sarà difficile convincere Pompeo a restare nell'accordo, visto che il 29 aprile scorso definì l'Iran "il più grande sponsor del terrorismo al mondo". E sarà difficile fare altrettanto con Bolton, ...

Nucleare Iran - Rohani avverte Trump : “Se lascia l’accordo gli Usa se ne pentiranno” : “Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo Nucleare se ne pentIranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente Iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo Nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo ...

