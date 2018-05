Noyz Narcos ufficializza le date del suo tour | a Catania l' unica tappa siciliana

Noyz Narcos - tour dal 27 maggio : ROMA, 7 MAG - Dopo il successo del suo ultimo album "Enemy", già certificato disco d'oro e stabile nella top 5 dei dischi più venduti della classifica Fimi, partirà il 27 maggio l'Enemy tour 2018 di ...

Noyz Narcos in tour nel 2018 : annunciati i concerti da maggio ad agosto per l’album Enemy : Noyz Narcos in tour nel 2018: l’Enemy tour partirà da Carbonia (CI) il 27 maggio per proseguire in tutta Italia fino al prossimo 25 agosto. Noyz Narcos sarà a Fondi (LT) l’8 giugno e a Campobasso il 9 giugno. Si esibirà live a Campi Bisenzio (FI) il 12 giugno, a Roma il 15 giugno e a Senigallia (AN) il 16 giugno. Il rapper sarà in concerto poi a Padova il 20 giugno, a Milano il 29 giugno e a Catania il 4 luglio. Tra le tappe in programma ...

Noyz Narcos convince : Ora il rap «cattivo» ha la stessa forza che il metal aveva a inizio anni Ottanta. Storie di autentica emarginazione. Ideali e utopie. Iconografia spiccia e muscolare. In questo senso il romano Noyz ...

Sputapalline - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos, Sputapalline: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Sputapalline: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos, Sputapalline Testo Secco Io vorrei solo gira’ sopra ‘na Bentley Magari prima me ridate la patente Io vorrei le mie lettere stampate sulla targa […]

Mic Check - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos, Mic Check: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Mic Check: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos, Mic Check Testo A’ight Check it Ah ah, secco, oh oh Aaah, eoh Devo pompa’ ‘sta merda pe’ spiega’ ‘sta merda A […]

Noyz Narcos : "Enemy" lo porta in vetta tra gli album più venduti : ... incontri in cui sono proprio gli altri artisti ad entrare perfettamente nel suo mondo. Grazie ad un sound ipnotico ed incalzante che cattura sin dal primo ascolto, il disco ricco di suggestioni ...

Noyz Narcos guida hit parade con Enemy : ROMA, 20 APR - E' il nuovo disco d'inediti del rapper Noyz Narcos, "Enemy", a debuttare in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo Fimi/Gfk. Il disco è primo anche tra i ...

Carmen Consoli in classifica Fimi debutta in 2ª posizione dietro Noyz Narcos e davanti a Laura Pausini : Carmen Consoli in classifica Fimi debutta al secondo posto con l'album Eco di Sirene. L'artista ha appena rilasciato il disco che ha voluto dedicare al live che ha portato in giro per l'Italia e per l'Europa. Subito alta in classifica, l'artista ha anche rilasciato un singolo con il quale ha voluto aprire il nuovo corso dell'album e che ha portato in radio a partire dal 6 aprile. Si tratta di Uomini topo, ma nell'album è presente anche Tano, ...

Borotalco - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos, Borotalco: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Borotalco: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos, Borotalco Testo La luna si specchia sul lungo Aniene Vedo una nutria che danza per me Stanotte le strade piene de gente, de subumani […]

Casa Mia - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos, Casa Mia: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Casa Mia: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos, Casa Mia Testo Esco in tuta, ‘sto nuovo quartiere non mi rappresenta Parlano un linguaggio d’altre parti, sconosciuti a me Se vede […]