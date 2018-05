Notte di omicidi a Milano - Fermato un romeno

Milano violenta : due omicidi e due accoltellati nella Notte : Milano violenta con due omicidi e altre due aggressioni a scopo di rapina compiute questa notte nel giro di poche ore. Quattro distinti episodi che fanno tornare l’allerta sicurezza in città.Milano violenta: due morti e due feriti in poche ore La scia di sangue parte parte da via Padova e finisce nell'hinterland del capoluogo, a Cinisello Balsamo. In Via Padova un cittadino di nazionalità romena è stato colpito al volto e alla testa ...

Siracusa - nella Notte la confessione per l'omicidio di Laura Petrolito : Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Stiamo parlando di Laura Petrolito.