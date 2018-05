Non serve il boss per primo | raid dei Casamonica in un bar | barista e disabile presi a

Roma - l’ultimo orrore dei Casamonica : il barista Non li serve per primi - loro picchiano e frustano una cliente disabile : Un’esibizione di forza mafiosa, una violenza brutale per intimidire chi non ha rispettato la loro volontà, anche quando questo significa servirli per primi senza farli aspettare. Perché “qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo”, parola dei Casamonica. Qui è un bar della periferia sud-est di Roma, roccaforte del clan sinto che da anni spadroneggia tra Cinecittà e Tor Bella Monaca e fa soldi con usura e ...

Anche Invalsi ammette che il test Non serve a nulla. Ma ormai i buoi sono scappati : Questa settimana 561mila 770 studenti della scuola primaria saranno sottoposti alle prove di italiano e matematica del test Invalsi. Sull’Invalsi abbiamo già detto e scritto tutti e di tutto ma quest’anno una novità importante c’è. E non di poco conto ma da rullo di tamburi. Ad alzare le mani, a rassegnarsi, ad ammettere che il sistema di valutazione adottato serve a poco o a nulla è lo stesso Invalsi. Non ci crederete ma è così. L’istituto ...

Carlo Cottarelli : "Non c'è emergenza - si può rivotare. Per un governo ci sono - ma serve un giurista" : "Dopo il voto non ho sentito nessuno. Prima qualcuno si era fatto vivo". Carlo Cottarelli è sulla bocca di molti in questa fase di stallo politico. In un'intervista a Libero, l'economista non si tira indietro dinanzi a un'eventuale convocazione da parte del Quirinale, ma spiega: "Non mi stupirei molto di ricevere una chiamata di quel tipo: se ci fosse un governo istituzionale, la prima emergenza da affrontare sarebbe dotare il Paese di ...

Papa : "Abbraccio i Nonni. Scartati - se Non quando serve la pensione” : Papa: "Abbraccio i nonni. Scartati, se non quando serve la pensione” Il Pontefice ha visitato una parrocchia del quartiere romano Prenestino-Labicano accanto a Centocelle, periferia Sud-Est della Capitale. Bergoglio ha invitato i figli e pregare per i genitori. Alle mamme e papà presenti ha detto: "Giocate con i vostri ...

JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA SE / Il Napoli pareggia 2-2 : scudetto Non aritmetico - ora serve... : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare

MotoGP : Valentino Rossi - che succede? Yamaha in crisi - il Dottore Non riesce a guidare come vorrebbe. Serve un miracolo per la gara : “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il bilanciamento della moto, ma la mattina vado un po’ meglio, abbastanza bene, nel senso che sono più vicino ai migliori. Però al pomeriggio, quando si alzano le temperature, vado in crisi con le gomme e sono un po’ in difficoltà sia davanti che dietro, quindi tutto diventa più difficile”. Con queste parole Valentino Rossi ha commentato il decimo ...

Direzione Pd - dopo due mesi Non abbiamo capito che serve un’eresia : L’esito della Direzione del Pd non è stato brillante, nonostante qualche passo avanti. Ho profondo rispetto, da militante, per l’organo di Direzione del mio partito. Ma il Pd aveva il dovere di posare l’orecchio su un campo, quello della sinistra, attraverso l’iniziativa politica e il dialogo con i 5stelle. Che non implica un governo insieme. Ci siamo rimessi, ancora una volta, all’iniziativa del Capo dello Stato ...

FUMA SPINELLO E CADE DALLA FINESTRA/ Per riniziare Non serve il 'branco' ma una nuova povertà : Tre studentesse 17enni in gita scolastica si storidscono con uno SPINELLO, una di loro precipita DALLA FINESTRA della camera d'albergo. Il commento di SILVIO CATTARINA

BrigNone : 'Il futuro della sinistra è a repentaglio - ora serve un fronte ampio' Video : E' in corso in queste settimane il dibattito congressuale di Possibile, una delle tre forze politiche che ha dato vita al cartello elettorale di Liberi e Uguali, e che si appresta a decidere il proprio futuro. Dopo la scelta del fondatore Pippo Civati di non ricandidarsi alla guida del partito, sono due i candidati in campo per la segreteria nazionale. Da un lato il romano David Tozzo, che avevamo intervistato pochi giorni fa [Video], dall'altra ...

Cari scienziati Non serve il Dna per fare gli italiani : Questo accadde ben prima che si pensasse all'unità politica. Il problema fu risolto nel XVI secolo da Pietro Bembo, suddito della Serenissima, figlio di Bernardo, un grande diplomatico fedele a San ...

Sos Var : perché serve in Champions League - e perché Non lo vogliono - : Errori arbitrali e polemiche nelle partite decisive della manifestazione calcistica più ricca. Le resistenze politiche dell'Uefa e la guerra italiana

"Il lavoro Non è un posto - gli strumenti sono nello zaino. Per nobilitarlo serve creatività - serve muoversi. Il precariato fa bene" : "Oggi per lavorare, per accedere a un salario, non è più necessario recarsi in un luogo che possieda degli strumenti. Questi strumenti li abbiamo nello zaino. Dobbiamo meno cercare un posto e più dare nobiltà al lavoro. Il movimento genera creatività". Il concetto sarà di difficile comprensione per chi, da precario, cerca di stabilizzare la propria situazione, ma per Leonardo Previ, professore di ...

Caterina Balivo incontra Daniela : «A una mamma il coraggio Non serve» : «Che cosa significa essere la mamma di un bambino raro?» «È una mamma che deve avere la pazienza al quadrato» «Eh, quello sempre» «È una mamma un po’ guerriera» «Togliamo un po’». mamma Caterina incontra mamma Daniela. Entrambe hanno bambini piccoli, entrambe conservano la Campania nel cuore pur vivendo a Milano, entrambe ogni giorno ce la mettono tutta per fare del loro meglio. È la conduttrice, Caterina Balivo, 38 anni e mamma di due (Guido ...