“Non respira | presto!” Paura per un bimbo di 1 mese e mezzo Quando i soccorsi arrivano

“Non respira!”. 7 mesi - muore il giorno del suo battesimo. Il vestitino bianco - tutta la famiglia della piccola Chiara era pronta per i festeggiamenti. Poi la tragica scoperta in culla. Tanto insopportabile dolore : Da mesi aspettavano quel momento. Da quando gli occhi della loro piccola gioia si erano aperti non avevano mai smesso di sognare. Una felicità vera, di quelle che il tempo non scalfisce e che crescono ad ogni passo. Così era la vita di Matteo Buscaglia e Francesca, i genitori della piccola Chiara , un tesoro con i loro tratti e il sorriso sempre sul viso. Doveva essere una giornata di festa quella, la prima festa di Chiara , il battesimo al ...

Paura per Fabrizio Corona - finito in ospedale : le foto. La fidanzata Silvia Provvedi era con lui al momento del malore : “Non respirava più” : Fabrizio Corona è stato da poco scarcerato dopo oltre due anni di detenzione nel carcere di San Vittore. Le foto di quel momento , quando la fidanzata Silvia Provvedi gli è corsa incontro, all’uscita del penitenziario milanese, hanno fatto subito il giro dei media. Ora l’ex paparazzo dei vip è stato affidato a una comunità dove sta finendo di scontare la pena con dei lavori socialmente utili. È la seconda volta che Corona fa ...

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : una corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al pronto soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...