No al ' governo neutrale' di Mattarella anche da Forza Italia

Mattarella : 'governo neutrale fino a dicembre oppure voto' - : Il capo dello Stato al termine delle consultazioni : serve subito governo. Le opzioni: o un esecutivo neutrale che resti in carica fino alla fine del 2018, oppure un ritorno alle urne in estate o ...

Consultazioni - il centrodestra boccia l'ipotesi di un governo neutrale : Salvini: "Serve governo coraggioso che ci difenda in Europa". Meloni: "Non capisco tabù di dare l'incarico al centrodestra". Biancofiore: "Di Maio faccia un passo verso il centrodestra ed eviti all'Italia il baratro di nuove elezioni"

governo : Di Battista - neutrale è tecnico - bivaccare è da ignobili : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Lo chiamano ‘Governo neutrale’, ‘Governo del Presidente’, ‘Governo di tregua’ etc, etc. ma si tratterebbe sempre e comunque di un Governo tecnico: un Governo composto da personaggi non passati per le elezioni che, chiaramente, non avendo nessun rapporto con i cittadini fuori dalle Istituzioni, sarebbero in grado di compiere scelte dolorose come già avvenuto in ...

Mattarella ai partiti : "governo neutrale fino a dicembre o voto a luglio o autunno" : Il Colle propone due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)

Mattarella : non c'è maggioranza politica - o fiducia a governo neutrale fino a dicembre o voto a luglio o autunno : Il Colle propone due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)