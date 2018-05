Nissan verso lo stop alla produzione auto diesel in Europa

Nissan verso stop produzione diesel Ue : 05.12 La casa automobilistica Nissan si appresta a porre uno stop alla produzione in Europa di auto con motori diesel per concentrarsi sulle auto elettriche. La decisione, secondo l'agenzia Kyodo, è frutto delle recenti direttive europee sulle politiche ambientali. La Nissan intende raggiungere una proporzione di almeno il 50% di auto elettriche tra tutte le vetture immatricolate entro il 2025.

Verso il matrimonio Renault-Nissan. Ma occorrerà l'ok dei due governi : New York - All'Auto Show di New York, l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è rappresentata solo dai due marchi giapponesi, in quanto i francesi non sono presenti sul mercato americano. Ma a tenere ...