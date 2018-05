: Attacco in un villaggio del centro nord, almeno 45 morti in Nigeria - LaStampa : Attacco in un villaggio del centro nord, almeno 45 morti in Nigeria - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco contro villaggio nel centronord: 45 morti #Nigeria - Agenzia_Ansa : #Nigeria, attacco in una moschea: 24 morti. Sospetti su Boko Haram -

Almeno 45 persone sono morte nel centronord dellanell'di armati ad un. Lo riporta la Bbc online. Le vittime facevano parte di un gruppo di vigilanti nato per difendere i villaggi, dove ora in molti chiedono l'intervento dell'esercito. Il mese scorso 14 minatori sono stati uccisi in un altronella stessa zona. Intanto cresce la pressione sul governo del presidente Muhammadu Buhari, al centro di critiche per non fare abbastanza contro la violenza nello stato.(Di lunedì 7 maggio 2018)