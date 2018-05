Niente governo 5 Stelle | tutti gli errori di Luigi Di Maio

DI MAIO - “GOVERNO CON SALVINI O VOTO”/ Consultazioni Mattarella - M5s : “premier condiviso ma Niente tecnici” : Governo, ultima offerta Di MAIO a SALVINI: centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Consultazioni Mattarella, leader M5s "governo con Lega o subito al voto", le tre condizioni(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:45:00 GMT)

Governo balneare e poi al votoSalvini non molla Forza Italia Ma Niente esecutivo del presidente : Si profila un difficile compromesso nel Centrodestra. La Lega non lascerà Forza Italia per dar vita ad un esecutivo con il Movimento 5 Stelle, visto il no categorico di Silvio Berlusconi al passo indietro con l'appoggio esterno, ma Matteo Salvini non sosterrà alcun Governo tecnico o del presidente Segui su affarItaliani.it

Governo - l'altolà di Fraccaro : "Rispettiamo il Colle - però Niente ribaltoni" : Il braccio destro di Di Maio: "Il rischio è una manovra di palazzo" Lunedì nuove consultazioni: il calendario

Pd : tregua fino ad Assemblea - ma Niente governo con M5s-Lega : La Direzione del Pd ha approvato all'unanimità la relazione del segretario reggente Maurizio Martina, dandogli un mandato pieno fino all'Assemblea nazionale e quindi a continuare a guidare il partito ...

Ancora Niente governo : al limite della crisi istituzionale : Come in un drammatico gioco dell'oca, in cui si torna sempre al punto di partenza. Anzi, con meno chances rispetto all'inizio, perché questi sessanta giorni di crisi hanno già consumato tutte le opzioni e bruciato, in un clima dissolutorio di pre-ordalia elettorale, gli auspicati sussulti di "responsabilità" che il tempo avrebbe dovuto portare "nell'interesse generale".Così al Quirinale ci si appresta a registrare ...

I renziani : Niente conte in Direzione. Sito con i favorevoli a governo con M5S - è polemica : Il testo spiega che deputati e senatori «non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il Sito che mappa le posizioni in Direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

I renziani : “Niente conte in Direzione”. Polemica sul sito che elenca i favorevoli a governo con M5S : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

Pd. Spunta documento renziani : 'no' a governo guidato da 5Stelle o Lega. Niente conte interne : Al momento, sarebbero state raccolte le firme di 77 deputati su 105 e 39 senatori su 52. Tra i firmatari anche i capigruppo Delrio e Marcucci

Colle irritato con il M5s : Niente voto a giugno Idea governo di tregua : L'ultimo asso sembra essere quella del governo di tregua, guidato da una personalità «terza», fuori dalla politica, capace di coagulare largo consenso con obiettivi minimi ma sufficienti per non ...

Colle : Niente elezioni a giugno - meglio opzione governo di tregua : Dopo oltre 50 giorni di nulla di fatto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ancora alla ricerca di una soluzione per dare un governo al Paese. Dal Colle trapela un giudizio negativo sul ...

DIETRO LE QUINTE/ Niente voto : il governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio : Di Maio vuole il voto, ma imbroglia i suoi. E' pronto invece un governo di traghettamento, per preparare il Pd (senza Renzi) al patto con M5s. E per votare nel 2019.

Renzi : 'Confronto in streaming con M5S ma Niente governo' : Ma con quale Governo? 'Deciderà il Presidente della Repubblica, ma noi del Pd non andiamo in cerca di poltrone e non andiamo a fare i soci di minoranza di una forza politica controllata da una ...

Lega - Salvini : 'O un governo di centrodestra o Niente - mai col Pd' : "Gli italiani hanno votato in maggioranza il centrodestra, dunque o c'è un governo di centrodestra o non c'è alcun governo". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, concludendo la ...

Il governo finlandese smentisce : "Niente stop per il reddito di cittadinanza - avanti con l'esperimento" : La Finlandia smentisce le notizie riportate dai media di tutto il mondo: non è vero che il governo abbia deciso di porre fine al termine di quest´anno all´esperimento del reddito di ...