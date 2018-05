Nicolò | ' Sul futuro dell' aeroporto ' Tito Minniti' non vi è traccia di una politica dei

Calabria - Nicolò sulla Fondazione Campanella : 'Nessun lavoratore resti escluso' : Ripercorrendo la vicenda, l'esponente politico riferisce che "2 60 ex dipendenti della Fondazione Campanella , giustamente, sono stati ricollocati nel mondo del lavoro in seguito al superamento di ...

Nicolò - FDI - sulla depurazione 'in tilt' : tutelare qualità del mare calabrese : 'L'estate è ormai alle porte e la stagione turistica 2018 si annuncia un'ennesima mortificazione per le straordinarie bellezze naturali calabresi, a cominciare dalle acque del mare e dalle spiagge. Si ...

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante in partenza : avvistamento e ultime news sulla scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante avvistato in partenza da Roma: ultimi giorni prima dalla scelta . Sarà Virginia o Marta?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Giudice costituzionale Nicolò Zanon - la Consulta respinge le dimissioni : La Corte costituzionale ha respinto le dimissioni presentate lunedì dal Giudice Nicolò Zanon, che è indagato dalla Procura di Roma per peculato d’uso. L’accusa riguarda l’utilizzo dell’auto di servizio e dei buoni carburante. La Consulta ha preso atto della sua intenzione di autosospendersi dalla partecipazione ai lavori della corte. “In attesa che la magistratura concluda l’indagine in corso per il reato di peculato d’uso, in relazione ...