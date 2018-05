Niall Horan in concerto a Bologna ha dichiarato tutto il suo amore per i fan italiani

Scaletta del concerto di Niall Horan a Bologna per il Flicker World Tour 2018 : orari e ultimi biglietti disponibili : Questa sera finalmente il primo concerto di Niall Horan a Bologna, attualmente in Tournée con il Flicker World Tour 2018. Il cantante irlandese è pronto alla conquista dell'Italia con due show esclusivi: domenica 6 maggio Niall si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mentre lunedì 7 maggio sarà al Forum di Assago a Milano. Niall Horan a Bologna presenterà per la prima volta dal vivo senza gli One Direction il disco di debutto ...

La Flicker Session di Niall Horan a Londra - lo show disponibile sulla piattaforma MelodyVr : Finalmente disponibile ai fan la Flicker Session di Niall Horan a Londra, lo show tenutosi nei mesi scorsi alla O2 Shepherd's Bush Empire. Attualmente in tournée mondiale per la promozione del primo album come solista Flicker, Niall Horan ha reso disponibile ai fan uno dei concerti che hanno fatto parte della prima tranche di live, tenutasi lo scorso autunno in vista dell'uscita del disco. Da oggi è possibile vedere la performance di Niall ...

Niall Horan a Sounds Like Friday Night presenta On The Loose e si confessa : “Una ragazza mi ha spezzato il cuore” (video) : Niall Horan a Sounds Like Friday Night ha presentato il nuovo singolo On The Loose, e ha spiegato l'origine della canzone. Brano che apre la scaletta del Flicker World Tour di Niall Horan, On The Loose è il nuovo singolo estratto dall'album di debutto come solista del cantante degli One Direction. Durante una breve intervista a Sounds Like Friday Night sulla BBC, il cantante ha svelato la storia che si cela dietro il testo della ...

Il concerto di Niall Horan ad Amsterdam in streaming - come seguire l’evento il 28 aprile dall’Italia : Per la gioia di moltissimi fan in tutto il mondo, il concerto di Niall Horan ad Amsterdam verrà trasmesso in streaming! Sabato 28 aprile Niall non si esibirà soltanto agli occhi del pubblico dell'Afas Live di Amsterdam, ma anche a quelli di tutto il mondo: l'appuntamento per l'Italia è alle ore 21. Un grande regalo da parte di Niall, che offrirà uno spettacolo anche per tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti ad ...

Un duetto di Niall Horan con Julia Michaels dopo il tour insieme? Il cantante : “È una delle migliori al mondo” : Un duetto di Niall Horan con Julia Michaels in arrivo? Il cantante irlandese ha in programma grandi sorprese per i prossimi mesi! Stando ad una recente intervista nel Regno Unito, Niall Horan avrebbe in programma una collaborazione musicale con Julia Michaels, la giovane popstar nota per il successo internazionale di Issues. Inoltre, la Michaels apre attualmente i concerti del Flicker tour 2018 di Niall Horan, occasione che ha permesse ai due ...

Niall Horan soffre di un disturbo ossessivo compulsivo - la confessione del cantante : “Mi innervosisco facilmente” : Niall Horan soffre di un disturbo ossessivo compulsivo, il cantante confessa i problemi che hanno spesso ostacolato al sua vita da cantante. Già negli anni passati, Niall aveva rivelato ai fan di soffrire di un disturbo ossessivo compulsivo, e negli ultimi giorni il cantante ha approfondito il tema tramite un'intervista a Zeit Leo, una rivista tedesca per ragazzi. Un ostacolo che Niall ha dovuto fronteggiare sin dall'adolescenza: per ...

Secondo il Mail On Sunday , l'artista di " On the Loose " confermato la relazione portando la cantante e attrice allo US Masters di golf in Georgia, sport di cui è molto ...

I brani di Flicker di Niall Horan registrati con un’orchestra sinfonica irlandese : “Un onore - il mio cuore è l’Irlanda” : Una performance inedita dei brani di Flicker di Niall Horan registrati con un'orchestra: il cantante degli One Direction ha registrato alcune canzoni contenute nell'album di debutto per uno speciale tv che andrà in onda a breve! Con l'accompagnamento della RTE Concert Orchestra, Niall ha registrato un concerto esclusivo, in cui si è esibito insieme ai membri dell'orchestra nelle tracce dell'album Flicker, pubblicato ad ottobre 2017. Una nuova ...

Niall Horan e Hailee Steinfeld stanno insieme? Un video in vacanza alle Bahamas solleva di nuovo il gossip : Niall Horan e Hailee Steinfeld stanno insieme? Il rumor sulla coppia circola in rete già da diverse settimane, ma senza aver ricevuto una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. Nelle ultime ore è trapelato sui social un video registrato da una fan, in cui si intravedono Niall ed Hailee complici durante una vacanza: i due sono stati recentemente ai Caraibi, in particolare alle Bahamas. Naturalmente questo non sancisce ...