New York | amplia il rialzo Flowserve

New York : in acquisto Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary : Seduta decisamente positiva per Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary , che tratta in rialzo del 2,60%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-...

Londra peggio di New York : ucciso un altro giovane : Preoccupano gli ultimi episodi di violenza nelle metropoli britanniche. Un 17enne è stato ucciso per strada con un colpo di pistola a sud di Londra. Lo riferiscono i media britannici che citano la ...

Cosa serve per lavorare oggi al 'New Yorker'? I profili ibridi su cui punta il giornalismo di qualità : Appartenente alla grande famiglia Condé Nast , la rivista newyorkese spazia dalla politica alle questioni internazionali, dalla scienza alla tecnologia, dall'economia alla società, tra cronaca, ...

Museo della pizza - è polemica. New York risponde : Abbiamo un patrimonio naturalistico, artistico e culturale unico al mondo e non sappiamo sfruttarlo. E poi ci lamentiamo se qualcuno sa fare e sa organizzare. Impariamo. Testa alta nel promuovere la ...

New York : senza freni United Rentals : Protagonista United Rentals , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,58%. Lo scenario su base settimanale di United Rentals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Tefaf e l'asta di Rockefeller - New York capitale dell'arte : Dove e quando capita di vedere Sting davanti a quattro quadri di Giorgio Morandi? O imbattersi in due protagonisti di altrettante retrospettive al Guggenheim - Maurizio Cattelan nel 2011 e il danese-...

Il Plaza di New York venduto per 600 milioni di dollari : MILANO - Dopo anni di trattative, il Plaza di New York passa di mano. Uno degli edifici che hanno fatto la storia e la cultura della Grande Mela, sfondo di film come 'Intrigo Internazionale' con Cary ...

Museo della pizza a New York? Pizzaioli napoletani : 'Facciamolo qui' - : L'annuncio della nuova apertura a ottobre nella Grande Mela ha suscitato la reazione di alcuni storici esercenti del capoluogo campano e alimentato la suggestione di averne uno in Italia

Ducati alla conquista degli Usa : aperto lo Store di New York : Uno scorcio del Ducati Store a New York AZIENDA GLOBALE - Con oltre 780 dealer in 90 paesi nel mondo, Ducati ha esteso la sua presenza globale a livelli senza precedenti, e Ducati New York promette ...

NBA - i New York Knicks hanno scelto : David Fizdale è il nuovo allenatore : Dopo settimane di trattative e colloqui con diversi allenatori, i New York Knicks hanno raggiunto l'accordo con Dave Fizdale: secondo quanto raccontato dal solito Adrian Wojnarowski , l'ex coach dei ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 43 dlr : New York, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York sopra i 68 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso a 68,43 dollari al barile, in crescita di 50 cents (+0,7%). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,43 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

New York : accelera Frontier Communications : Vigoroso rialzo per Frontier Communications , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,12%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

A New York i taxi si colorano di azzurro Tiffany : Reed Krakoff, direttore artistico della Maison dice che a ispirarlo è stato proprio il personaggio di Audrey Hepburn, amatissimo in tutto il mondo, e il suo modo di vivere la città di New York. E ...

Una New York tutta color Blue Tiffany : La statua della Libertà, Central Park, L’Empire State Building, gli inconfondibili taxi gialli e, perché no, la leggendaria boutique Tiffany & Co. sulla Quinta Strada di fronte alle cui vetrine si incantava l’alter ego cinematografico di Audrey Hepburn. Capita ora che due di questi simboli per eccellenza della Grande Mela si contamino vistosamente, in una sorprendente operazione che stupirà i tanti turisti che affollano anche in ...