Netflix | lo si guarda la sera | ma ammazza il sesso

Il Far East Film Festival guarda al futuro e 'sfida' Netflix : Una Opening Night davvero memorabile, quella del Far East Film Festival 20 . Anzi: davvero unica al mondo. Non solo per la qualità cinematografica dei due titoli che, venerdì 20 aprile , apriranno ...

Netflix cerca personale per guardare le serie tv in binge watching : Netflix assume spettatori. Proprio così: il colosso dell'intrattenimento online ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro sul suo portale con l'intento di procacciare editorial analyst disposti a cercare, guardare, annotare, valutare, etichettare e scrivere analisi sui prodotti Netflix.Gli appassionati di serie TV, dunque, potranno concorrere per la posizione lavorativa col compito di recensire i contenuti originali prodotti ...

Non è cambiato nulla. La gente guarda Netflix dalla tv e a malapena dal pc o dal tablet - : La TV, insomma, non viene superata da Netflix , e da altri servizi di streaming concorrenti, aggiungiamo noi, , ma viene trasformata: i contenuti li sceglie l'utente e non vengono stabiliti da terze ...

Netflix - italiani lo guardano sulla tv : A livello mondiale si conferma l'andamento italiano, anche se con numeri diversi: il 70% delle ore di programmazione erogate in streaming arriva sul display del televisore, il 15% sul computer, il 10%...

Netflix - italiani lo guardano sulla tv : A livello mondiale si conferma l'andamento italiano, anche se con numeri diversi: il 70% delle ore di programmazione erogate in streaming arriva sul display del televisore, il 15% sul computer, il 10%...

Netflix E Sky Insieme : Un Solo Abbonamento Per Guardarli Entrambi : Mossa a sorpresa di Netflix e Sky: paghi un Abbonamento, le vedi entrambe. Netflix entra nel pacchetto Sky, l’accordo c’è! Sky e Netflix, partnership al via: ecco cosa cambia per gli abbonati Sky e Netflix si alleano Grandissime novità in arrivo nei prossimi mesi per tutti gli utenti che hanno un Abbonamento Sky. A quanto pare infatti Sky […]

Guarda il trailer di Annientamento - il film Netflix con Natalie Portman : Annientamento è il titolo di un romanzo di Jeff VanderMeer (datato 2014), primo capitolo di quella che viene definita Trilogia dell’Area X. Ora Netflix ha deciso di trarne un film, affidandone la regia ad Alex Garland, già noto per averci regalato piccoli gioielli come Ex Machina (e per avere scritto The Beach, il romanzo da cui è stato tratto il film di Danny Boyle con DiCaprio). E, come Ex Machina, Annientamento si muove ...