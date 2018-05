Nestlè venderà il caffè Starbucks nel mondo

Nestlé venderà prodotti a marchio Starbucks : E per farlo – consolidando il suo controllo sul mercato mondiale del caffè – pagherà 7,2 miliardi di dollari The post Nestlé venderà prodotti a marchio Starbucks appeared first on Il Post.

Nestlé venderà i prodotti Starbucks per 7 miliardi di dollari : Accordo tra Nestlè e Starbucks. Il colosso agroalimentare svizzero distribuirà i prodotti della catena di caffetteria statunitense a livello globale per 7,15 miliardi di dollari. In particolare, l'accordo prevede che Nestlé distribuirà i prodotti Starbucks, Seattle Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks Via e Torrefazione Italia. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, il giro di affari supera i due ...