huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Nestlé venderà i prodotti Starbucks per 7 miliardi di dollari - Miky_Lotto : RT @HuffPostItalia: Nestlé venderà i prodotti Starbucks per 7 miliardi di dollari - HuffPostItalia : Nestlé venderà i prodotti Starbucks per 7 miliardi di dollari - TeleCapriNews : La #Nestlè vendera' i prodotti #Starbucks -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Accordo tra Nestlè e. Il colosso agroalimentare svizzero distribuirà idella catena di caffetteria statunitense a livello globale per 7,15di. In particolare, l'accordo prevede che Nestlé distribuirà i, Seattle Best Coffee,Reserve, Teavana,Via e Torrefazione Italia. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, il giro di affari supera i duedie non comprende i localie le cosiddette bevande "ready to drink" (quelle vendute già pronte al consumo). I due gruppi si dicono pronti a collaborare su innovazione e strategie di marketing. Sono circa cinquecento gli addetti della catena americana che passeranno nel gruppo svizzero. Come spiega Mark Schneider, leader di Nestlè, "questa transizione segna una tappa importante per le nostre ...