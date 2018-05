Nestlè e Starbucks chiudono accordo da 7 miiliardi

Nestlé paga 7 - 15 miliardi la licenza per vendere il caffè Starbucks nel mondo : MILANO - Alleanza miliardaria tra il colosso dell'alimentare Nestlé e il re delle caffetterie, Starbucks. Il gruppo svizzero pagherà 7,15 miliardi di dollari in cash per avere il permesso i ...

Nestlé venderà i prodotti Starbucks per 7 miliardi di dollari : Accordo tra Nestlè e Starbucks. Il colosso agroalimentare svizzero distribuirà i prodotti della catena di caffetteria statunitense a livello globale per 7,15 miliardi di dollari. In particolare, l'accordo prevede che Nestlé distribuirà i prodotti Starbucks, Seattle Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks Via e Torrefazione Italia. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, il giro di affari supera i due ...

