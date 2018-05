Nestlé - 7 - 15 mld dlr per caffè Starbucks : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Nestlè chiude l'accordo con Starbucks e paga 7,15 miliardi di dollari in contanti per i diritti di vendita dei prodotti a base di caffè del gruppo di Seattle nei supermercati, ...

Nestlè : in 1° trim. fatturato sale a 21 - 3 mld franchi : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – fatturato in crescita nel primo trimestre per Nestlé: la multinazionale alimentare ha realizzato vendite per complessivi 21,3 miliardi di franchi, pari a un incremento dell’1,4%. La crescita organica è stata del 2,8%, informa il gruppo in una nota. Le acquisizioni hanno permesso di aumentare di 0,2% il giro d’affari. L’andamento dei tassi di cambio ha invece avuto una ripercussione negativa ...