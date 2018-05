Nel Pd scatta il panico del voto a luglio | Sì al governo di Mattarella

Il colonNello Scattaretico lascia Piacenza - l'annuncio all'Olimpia di Niviano per il convivio del maresciallo Guasco : ... sicurezza del territorio, scienza medica e ottima cucina. Questa la sintesi dell'incontro conviviale offerto personalmente dal maresciallo maggiore Roberto Guasco, premio 'Cuore d'oro Città di ...

Il bacio di Charlotte a Louis Nelle prime foto del terzo royal baby - scattate da mamma Kate : William e Kate hanno postato sui social le prime fotografie del terzogenito Louis dopo il ritorno a casa. Le foto, immediatamente rimbalzate sui siti d'informazione britannici, ritraggono il neonato da solo con aria assorta, e coccolato dalla sorellina Charlotte, di tre anni.Una delle foto è stata scattata quando il piccolo Louis, nato il 23 aprile scorso, aveva appena tre giorni di vita. Kate è rientrata a casa il giorno stesso ...

Eurotour : Nel China open scatta Matt Wallace : Roma, 27 apr. , askanews, Nino Bertasio, nono con 138 , 65 73, -6, colpi, ha proseguito la sua corsa in alta classifica anche nel secondo giro del Volvo China open, torneo dell'European Tour ...

Orrore Nella casa del Grande Fratello. I ragazzi si svegliano e trovano una “sorpresa” raccapricciante Nel bagno. Un vero scempio che fa scattare la rivolta. Cosa è successo? Chi è stato? Il mistero si risolve (tra le polemiche) : nella seconda puntata del Grande Fratello ne sono successe parecchie. Intanto veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, è scoppiata a piangere in diretta perché suo padre le ha detto di non essere intenzionato a recuperare un rapporto con lei. Poi: Valerio ha dovuto abbandonare la casa non senza polemiche. Il ragazzo infatti è uscito ma ha fatto pesare al pubblico non poco il risultato del televoto. Tanto per dirne alcune. nella seconda puntata, ...

Ge scatta Nel pre-mercato : +3% dopo i conti oltre le atttese : Scatto rialzista per Ge nel pre-mercato a Wall Stret, con il titolo che sale di oltre il 3% dopo la pubblicazione della trimestrale migliore delle attese. Il gruppo Usa ha annunciato di avere chiuso ...

Genova - scatta la rivoluzione Nelle Poste. Pacchi e raccomandate al pomeriggio : Meno portalettere e aree di recapito più ampie: è partita la nuova riorganizzazione delle Poste. I sindacati: si rischia il caos. Gli utenti: troppi ritardi

Genova - scatta la rivoluzione Nelle Poste : Meno portalettere e aree di recapito più ampie: è partita la nuova riorganizzazione delle Poste. I sindacati: si rischia il caos. Gli utenti: troppi ritardi

“Ci hai delusi!”. Il grido del web contro Barbara D’Urso. Carmelita finisce Nel mirino e sui social scatta la protesta : demolita per ‘quella’ scelta : Regina del pomeriggio di Canale 5 con ”Pomeriggio Cinque” e della domenica con ”Domenica Live”. Barbara D’Urso è l’asso nella manica di Mediaset, quello che tocca diventa oro in termini di ascolti e l’azienda. La carriera della conduttrice inizia ben presto. A 18 anni decide di lasciare Napoli alla volta di Milano, allo scopo di entrare nel mondo dello spettacolo. Debutta sul piccolo schermo alla ...

Choc in obitorio : salma si muove - scatta l’allarme. Gli addetti - impauritissimi - corrono subito Nella stanza. Quando arrivano lì - scoprono cosa è successo (una storia da brividi) : Ok, entriamo nel più terribile dei film horror che avete mai visto. Pensate di ritrovarvi in un obitorio, da soli, circondati da cadaveri. Sapete che l’allarme è a sensori di movimento e non c’è nessun altro oltre voi. Poi l’allarme scatta… E allora pensate a una sola cosa: un cadavere si è mosso. Ed è più o meno quello che è accaduto davvero in questa storia tutta italiana. Avevano adagiato la salma di un defunto ...

Coppia trova topo morto Nell'insalata in busta - scatta la terapia antibiotica Video : Una disgustosa scoperta, di quelle che il raccapriccio non passa mai più. A farla è stata una Coppia che ha comprato un'#Insalata in busta pronta da mettere in tavola. Era stata acquistata in un supermercato [Video] del ponente genovese. Una parte dell'insalata l'avevano gia' consumata quando i due 'sventurati' si sono accorti della presenza di un ospite oltre che sgradito, igienicamente molto preoccupante: un roditore morto. Il topo inviato in ...

Musica con casse portatili e alcool Nel centro storico - scatta la denuncia : Sta per cominciare un altro week end a tutto decibel, che non farà dormire i residenti del centro storico, pronti a depositare l'ennesima denuncia. E' scritto nero su bianco in un documento consegnato ...

Scarafaggi Nella dispensa di un bar in centro : scatta la chiusura : Scarafaggi - vivi e morti, viene specificato - nella dispensa di un bar nel centro di Parma. Sul retro del locale, dove si preparavano i panini, le condizioni igieniche erano 'pessime'. Così la ...

Parma - scarafaggi Nella dispensa di un bar in centro : scatta la chiusura : scarafaggi - vivi e morti, viene specificato - nella dispensa di un bar nel centro di Parma. Sul retro del locale, dove si preparavano i panini, le condizioni igieniche erano 'pessime'. Così la ...

Siria : scatta l'allerta sulle rotte aeree Nel Mediterraneo orientale : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea , Easa, ha diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. Secondo quanto riportano i media internazionali, l'allarme è stato emesso "a causa ...