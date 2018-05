Nel nuovo mandato Putin può riconciliarsi con Occidente | tutto è nelle mani

Nuovo marchio per Veronafiere - Nel 120° anniversario della sua creazione - 1898-2018 - . Una "V" a cinque colori fa ricordare elementi e ... : Un marchio moderno, che parla e che, pensiamo, è anche segno d'innovazione e di conferma della volontà di Veronafiere d'essere sempre più al servizio dell'economia veronese e nazionale. Pierantonio ...

John Legend canta l’amore Nel nuovo singolo “A Good Night” : Si intitotola “A Good Night” (Columbia Records), il nuovo singolo di John Legend con produzione di BloodPop®. Una celebrazione dell’amore e delle relazioni: il brano e il relativo video raccontano una notte magica in cui si incontra qualcuno con cui si entra immediatamente in connessione e con cui ci si immagina di poter condividere il futuro. Diretto da Mishka Kornai, il videoclip ufficiale include divertenti cameo di Jay Ellis (dalla serie ...

Si aggrava la crisi di Air France : crolla in Borsa Nel giorno di un nuovo sciopero : Nel fine settimana, infatti, il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha avvertito che la stessa 'sopravvivenza di Air France è in gioco' . Ma ha anche chiarito che 'lo Stato non è lì per pagare i ...

Grande Fratello 15 - dopo l’uscita di Baye Dame un nuovo concorrente entra Nella casa : L’espulsione di Baye Dame ha lasciato un vuoto (facilmente colmabile) nella casa del Grande Fratello 15. Per questo martedì 8 maggio, quando andrà in onda la prossima puntata del reality di Canale 5, un nuovo concorrente farà il suo ingresso nel loft di Cinecittà per rimpolpare il cast. Trattasi di una persona che, come ha svelato Barbara d’Urso a Domenica Live, “ha scelto di vivere la sua vita in un modo scioccante”. Lui è Rodrigo ...

Domenica Live - nuovo concorrente Nella casa. Ecco chi è Video : Oggi, Domenica 06 maggio, va in onda una nuova puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso [Video]. La conduttrice ha rilasciato alcune anticipazione di cosa vedremo nelle cinque ore di messa in onda. Potrete re la diretta minuto per minuto, direttamente qui su Blasting News. IL nuovo concorrente DELLA CASA, CHE ENTRERA' MARTEDì PROSSIMO è IL KEN UMANO AMERICANO. 18.00 In studio arriva l'onorevole Stefania Pezzopane per difendere la sua ...

Il retro di Xiaomi Redmi S2 viene messo in risalto Nel nuovo poster ufficiale : Xiaomi Redmi S2 si avvicina sempre più all'ufficialità: la presentazione del nuovo smartphone del produttore cinese è infatti in programma per il prossimo 10 maggio; nel frattempo è stato pubblicato un nuovo poster ufficiale che conferma la data di lancio e mette in risalto il retro del nuovo device low budget di Xiaomi, scopriamolo insieme. L'articolo Il retro di Xiaomi Redmi S2 viene messo in risalto nel nuovo poster ufficiale proviene da ...

Il nuovo ruolo del Centro America Nell'èra Trump : "L'integrazione CentroAmericana ci ha permesso di trasformare una regione in conflitto e con gravissimi problemi economici e sociali nella sesta economia più grande dell'America Latina e nel secondo mercato più importante del CentroAmerica, dopo gli Stati Uniti. E anche con l'Europa manteniamo buone relazioni di interscambio. Il nostro Pil sta ...

Nicola BertiNelli è il nuovo presidente di Coldiretti Parma : Nicola Bertinelli, 45 anni, imprenditore agricolo di Medesano, è il nuovo presidente di Coldiretti Parma. Eletto all'unanimità al termine dell'assemblea congressuale, Bertinelli subentra a Luca Cotti, ...

Annabelle 3 - il nuovo film horror Nel 2019 : La scorsa settimana era uscita la notizia che un terzo film della saga Conjuring, ancora senza titolo, fosse stato programmato per il 3 luglio 2019 dalla New Line Cinema. Ora sappiamo che questo progetto è il terzo film di Annabelle, secondo The Hollywood Reporter. Gary Dauberman, lo scrittore dei precedenti film di Annabelle, farà il suo […] L'articolo Annabelle 3, il nuovo film horror nel 2019 proviene da NewsCinema.

Boldi e De Sica di nuovo insieme Nel cinepanettone : Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme per un cinepanettone dal titolo particolarmente indicativo: 'Amici come prima'. Il Tempo l'aveva anticipato a gennaio nelle interviste di PopCult. Il ...

Boldi e De Sica di nuovo insieme Nel film cinepanettone Amici come prima : Boldi e De Sica: il nuovo cinepanettone “Amici come prima” A Natale un grande ritorno sui grandi schermi del cinema. La storica coppia formata da Massimo Boldi e Christian De Sica si prepara a tornare con un nuovo cinepanettone. I due grandi della commedia italiana non collaboravano dal 2005, dopo il lungometraggio Natale a Miami. Dopo […] L'articolo Boldi e De Sica di nuovo insieme nel film cinepanettone Amici come prima ...

Rita Ora : anche Cardi B - Bebe Rexha e Charli XCX Nel nuovo singolo “Girls” : Un quartetto da urlo The post Rita Ora: anche Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX nel nuovo singolo “Girls” appeared first on News Mtv Italia.

Corsa all'ANello - in scena il Piccolo Nuovo Teatro : NewTuscia NARNI Si terrà domani sera, sabato 5 maggio, il primo degli spettacoli di punta della 50esima edizione della Corsa all'Anello. Ad esibirsi in piazza Galeotto Marzio alle 22 sarà la compagnia Piccolo Nuovo Teatro , ex Atmo, che presenterà " Zoè, lo stretto ...

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : insieme Nel nuovo cinepanettone : Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme per un cinepanettone dal titolo particolarmente indicativo: ' Amici come prima ' . Il film di Natale 2018 ha così ritrovato i re del botteghino che ...