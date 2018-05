Nel 2018 | a Tratalias | torna Is Maistus Beer | il festival sulcitano dedicato alle birre

Sorgenia - triplica l'utile : 'Nel 2018 cresceremo del 40%' : Sorgenia riduce l'indebitamento finanziario e si prepara per la sfida del mercato libero. Rimborsati 340 milioni di euro alle banche

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : Nella staffetta mista l’Italia è decima. Dominio magiaro - poi Irlanda e Cina : Neppure la staffetta mista riscatta una tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon davvero incolore per l’Italia: a Kecskemet, in Ungheria, la vittoria va ai padroni di casa Bence Demeter e Sarolta Kovacs, che hanno dominato chiudendo a quota 1410, nettamente davanti all’Irlanda di Kate Coleman Lenehan e Michael Healy (1395) ed alla Cina di Xhong Xiuting e Zhang Linbin (1384). Irene Prampolini e Mattero Cicinelli hanno chiuso al decimo ...

Sorgenia - triplica l’utile : “Nel 2018 cresceremo del 40%” : In Sorgenia lo vivono come il giorno della ripartenza. La compagnia elettrica ha presentato oggi i dati di bilancio del 2017, che segnano il definitivo riscatto dal passato. I numeri sono buoni: ebitda al +30% sul 2016, utile netto triplicato che arriva a 44 milioni (erano 15 nel 2016). E soprattutto l’indebitamento finanziario netto scende a 715 milioni. Una buona performance, come spiega l’amministratore delegato, Gianfilippo ...

Gettito fiscale cresce Nel primo trimestre del 2018 : La crescita delle imposte dirette 'riflette essenzialmente l'andamento delle ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati , +2,5%, ', spiega il ministero dell'Economia, positivo anche l'...

Terremoto oggi Nelle Marche/ INGV - ultime scosse : sisma M 2.9 a Macerata (7 maggio 2018) : Terremoto oggi a Macerata: ultime scosse INGV nelle Marche, sisma M 2.9 sulla scala Richter. Aggiornamenti e sciami sismici: Centro Italia e Toscana le coinvolte(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:20:00 GMT)

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 - prima tappa abruzzese della manifestazione di divulgazione scientifica nata Nel ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...

Noyz Narcos in tour Nel 2018 : annunciati i concerti da maggio ad agosto per l’album Enemy : Noyz Narcos in tour nel 2018: l’Enemy tour partirà da Carbonia (CI) il 27 maggio per proseguire in tutta Italia fino al prossimo 25 agosto. Noyz Narcos sarà a Fondi (LT) l’8 giugno e a Campobasso il 9 giugno. Si esibirà live a Campi Bisenzio (FI) il 12 giugno, a Roma il 15 giugno e a Senigallia (AN) il 16 giugno. Il rapper sarà in concerto poi a Padova il 20 giugno, a Milano il 29 giugno e a Catania il 4 luglio. Tra le tappe in programma ...

Nuovo marchio per Veronafiere - Nel 120° anniversario della sua creazione - 1898-2018 - . Una "V" a cinque colori fa ricordare elementi e ... : Un marchio moderno, che parla e che, pensiamo, è anche segno d'innovazione e di conferma della volontà di Veronafiere d'essere sempre più al servizio dell'economia veronese e nazionale. Pierantonio ...

Ecco l'eliminato di domani al GF 2018! Tutte le anticipazioni sulla rissa Nella notte e sulla bestemmia! Provvedimenti in arrivo : Anche domani martedì 8 maggio sarà una puntata piena al Grande Fratello 2018: verrà eliminato Luigi Favoloso molto probabilmente, ma non escluderemmo il colpo di scena Aida Nizar eliminata. E poi tantissimi argomenti da trattare: oltre alla crisi nella coppia, o presunta tale, Filippo e Lucia, c'è stato finalmente il bacio tra Matteo e Alessia! I due si sono avvicinati piano piano e sabato notte si sono abbandonati all'istinto, scambiandosi il ...

Giro d’Italia 2018 - cosa ci attende Nelle prossime tappe? Tutte le insidie della prima settimana : Primo, obbligatorio, giorno di riposo per il Giro d’Italia 2018: viaggio lunghissimo per la carovana per spostarsi da Israele alla Sicilia, dove ripartirà domani la Corsa Rosa. Dopo tre frazioni sulla carta semplici (da sottolineare che la cronometro iniziale di Gerusalemme è risultata più insidiosa del previsto, visto i distacchi inflitti da Tom Dumoulin a tutti i rivali), si inizierà a far sul serio: strappetti e, soprattutto, ...

Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per Benji e Fede in concerto Nel 2018 : Siamo Solo Noise Summer Tour anche al Teatro Antico di Taormina : Al via la prevendita dei biglietti per Benji e Fede in concerto in estate con il Siamo Solo Noise Summer Tour 2018. Sono stati annunciati negli scorsi giorni i primi 7 concerti di anteprima Tour: si parte il 7 luglio dall'Etes Arena Flegrea di Napoli per far tappa a Reggio Emilia, Padova, Cattolica, Taormina, Lecce e Marina di Pietrasanta (Lucca). L'ultimo dei 7 appuntamenti al momento annunciati è atteso per lunedì 20 agosto a La ...

NoiPA - news 7/5 : arretrati Nel cedolino di maggio 2018 o con emissione speciale? : Finalmente gli arretrati degli stipendi previsti dal rinnovo del CCNL arriveranno nelle tasche dei lavoratori tramite NoiPA. La domanda che molti si fanno è: saranno inclusi nel cedolino del mese di maggio 2018, o bisogna attendersi un’emissione speciale? NoiPA non ha chiarito la questione, ma basta recarsi alla sezione in cui spiegano i vari tipi […] L'articolo NoiPA, news 7/5: arretrati nel cedolino di maggio 2018 o con emissione ...

GF 2018 - è rissa Nella notte : Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso litigano davanti a tutti : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa, o comunque un gorte litigio, nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo ...

Amici 2018-2019 professori : Stefano De Martino entra Nel cast? : Novità in arrivo tra i professori di Amici 2018-2019? Le anticipazioni su tutti gli insegnanti nascondono una sorpresa, anzi una maxi sorpresa! Tra i pochi concorrenti che sono passati nella scuola di Maria De Filippi e che ci sono rimasti negli anni c'è Stefano De Martino, che ha cominciato come concorrente e potrebbe fare il prossimo anno il salto di qualità: il suo rapporto con Amici di Maria De Filippi si farà ancora più stretto, se le voci ...