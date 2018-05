Nefertiti | la tomba non c’è ma la visibilità è assicurata

Antico Egitto - la tomba di Nefertiti non esiste : la conferma degli studiosi italiani : Il team di ricercatori del Politecnico di Torino ha concluso la propria ricerca: la tomba di Tutankhamon non nasconde alcuna stanza segreta. Sfuma così la speranza di trovare la sepoltura della regina Nefertiti .Continua a leggere

TOMBA DI Nefertiti NON ESISTE - TUTANKHAMON : MISTERO RISOLTO/ Il team dell'Università di Torino al lavoro : TUTANKHAMON, MISTERO RISOLTO: secondo gli archeologi del Politecnico di Torino non ci sarebbe alcuna camera segreta, quindi la TOMBA di NEFERTITI non ESISTE.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:03:00 GMT)