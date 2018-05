NBA | Warriors in volata | Cavs in scioltezza

NBA playoff - New Orleans-Golden State 119-100 - Warriors avanti 2-1 nella serie : Il braccio e la mente hanno colpito ancora. Solo che stavolta, anziché stritolare Portland come nel primo turno, hanno fatto a pezzi Golden State riaprendo una serie che sembrava chiusa. Il braccio è ...

NBA Playoff 2018 : impresa Cleveland a Toronto! Cavs ok all’overtime. Warriors sul 2-0 contro i Pelicans : Cleveland espugna Toronto e sottrae ai Raptors il vantaggio del fattore campo in gara-1 delle semifinali della Eastern Conference al termine di un match palpitante. Lebron e compagni ammutoliscono l’Air Canada Centre all’overtime e si portano avanti nella serie, sopperendo alla serata storta al tiro di King James attraverso la prestazione superba di un gruppo che finalmente rinuncia a fare da sparring partner al suo leader e torna ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-New Orleans 123-101 : Warriors troppo forti - Pelicans travolti in gara-1 : Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 123-101 Serie diversa, avversari diversi, ma sempre la stessa storia. Contro questi Warriors infatti da quattro anni a questa parte non puoi scendere a ...

NBA - Anthony Davis suona la carica : "Possiamo battere i Warriors" : ROMA - I New Orleans Pelicans, dopo aver eliminato al primo turno dei playoff i Portland Trail Blazers con un secco 4-0 , puntano dritti alla finale di Western Conference, parola di Anthony Davis. A ...

Playoff NBA : Sixers e Warriors volano in semifinale di Conference : Playoff Nba: Sixers e Warriors volano in semifinale di Conference Playoff Nba: Sixers e Warriors volano in semifinale di Conference Continua a leggere

Basket - playoff NBA : i Sixers di Belinelli in semifinale - i Warriors eliminano gli Spurs : NEW YORK - Emettono altri due verdetti i play-off del campionato Nba dopo le partite disputate nella notte italiana. E a festeggiare c'è anche Marco Belinelli che con i suoi Sixers vince gara-5 e ...

NBA Playoff 2018 : Golden State-San Antonio 99-91 - gli Warriors conquistano la semifinale contro New Orleans : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 99-91 Dovendo per forza di cose esserci un modo per uscire da questi Playoff, gli Spurs hanno scelto quello che più si avvicina allo stile e al gioco dei nero-...

Playoff NBA 2018 - San Antonio-Golden State 97-110 : Messina non fa miracoli - gli Warriors vanno sul 3-0 : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 97-110 Nessun video tributo, nessun minuto di silenzio, ma all'AT&T Center non può essere una partita come le altre, perché Gregg Popovich non è in panchina " ...

NBA - Wade ferma i Sixers. I Warriors vanno sul 2-0 : ROMA - Dopo 17 successi consecutivi si è fermata la striscia vincente dei Philadelphia 76ers che sono stati battuti in gara 2 dei quarti di finale dai Miami Heat con un netto 113-103. La franchigia ...

NBA : Westbrook dice 44 - ma vincono gli Warriors. LeBron si abbatte sui Raptors : Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 107-111 Le motivazioni prima della palla a due sembravano far pendere il pronostico tutto da una parte, ma il parquet poi ha raccontato una storia ben ...

NBA - infortunio shock per McCaw : paura per i Warriors - 'accuse' a Carter che scoppia in lacrime [VIDEO] : NBA sotto shock per il brutto infortunio occorso a McCaw durante la gara tra Golden State Warriors e Sacramento Kings NBA, non si può certo dire che i Golden State Warriors siano fortunati in questa ...