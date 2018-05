NBA Playoff 2018 | Golden State e Houston vincono gara-4 e vanno sul 3-1

oasport

: LeBron in questi playoff sta giocando da migliore di sempre. Ogni singola partita. È incredibile quello che riesce… - dchinellato : LeBron in questi playoff sta giocando da migliore di sempre. Ogni singola partita. È incredibile quello che riesce… - OA_Sport : Passo decisivo verso la finale di conference per #GoldenState e #Houston, che vincono entrambe gara-4 e si portano… - nicoguglie : Va cmq bene perché con due chiamate decenti sarebbe stata punto a punto e ce la siamo cmq giocata tenendo Neto e O’… -

(Di lunedì 7 maggio 2018)e glifanno un passo decisivo verso la qualificazione alla finale della Western Conference dopo le loro vittorie in-4 rispettivamente con i New Orleans Pelicans e gli Utah Jazz. Entrambe le serie sono sul 3-1 ed ora sia Warriors sia Rockets hanno la possibilità di chiudere i conti in casa nella prossima partita. Dopo il ko in-3 si aspettava una reazione da parte dei campioni in carica ed è arrivata con il successo per 118-92 in-4. Una partita quasi sempre in controllo per, che ha chiuso avanti di quindici punti il primo quarto. Solo nel secondo periodo c’è stata una reazione da parte di New Orleans, ma subito dopo l’intervallo i Warriors hanno rimesso le cose a posto con un parziale da 33-19. Grande prestazione di Kevin Durant, che mette a referto 38 punti, ai quali si aggiungono anche i 23 di Steph Curry, mentre non basta ai ...