Nazionale | Ancelotti “incorona” Mancini | “Italia in buone mani”

Ancelotti : “Tiferò Milan in Coppa Italia”/ “Nazionale? Voglio allenare un club. E potrei tornare in Italia” : Ancelotti: “Tiferò Milan nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Nazionale? No, Voglio allenare un club. E potrei tornare in Italia”. Le ultime notizie sull'allenatore(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:02:00 GMT)

Carlo Ancelotti ha rifiutato la panchina della Nazionale : Carlo Ancelotti non guiderà la rifondazione della Nazionale. Troppo bassa l’offerta economica, poche certezze sul futuro della Federcalcio. Ma soprattutto l’inserimento

Nazionale - Ancelotti dice no alla panchina azzurra. Ora il favorito è Mancini : ... , ma il contratto , l'offerta è di un quadriennale fino al Mondiale 2022, con Euro 2020 nel mezzo, verrebbe poi gestito da un nuovo presidente, di cui sono ignoti il nome e la linea politica. L'...

Calcio - Ancelotti-Nazionale Italiana : accordo non semplice per pretese troppo alte. Si potrebbero sondare altre strade… : Un paio di giorni fa, su più organi di stampa, si era diffusa la notizia di un Carlo Ancelotti vicino alla Nazionale Italiana di Calcio. L’ex tecnico di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, avrebbe superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina azzurra e l’incontro a Roma con il commissario Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta sembrerebbe confermare l’interesse della ...

Carlo Ancelotti sempre più verso la Nazionale : secondo incontro a Roma con la Figc : Carlo Ancelotti in pole position per la panchina della Nazionale. A Roma c'è stato infatti un secondo incontro tra l'ex tecnico di Milan e Juventus , REal, Bayern, Chelsea, , Roberto Fabbricini e ...

Ct della Nazionale azzurra - il sorpasso di Ancelotti su Mancini Pirlo nello staff. Figc 'L incontro c è stato' : MILANO. C'è una svolta nella sofferta nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale: Carlo Ancelotti ha sorpassato Roberto Mancini e conduce la gara per succedere a Gigi Di Biagio , ct ad ...

Ancelotti nuovo ct della Nazionale? Blitz nella notte : l'accordo è vicino : Carlo Ancelotti aveva ammesso qualche giorno fa - a margine della conferenza stampa a Ginevra per presentare il match di beneficenza organizzato da Uefa e Nazioni Unite - che vorrebbe "lavorare di nuovo" sul campo da calcio. E aveve spiegato che "questo non dipende da me. Ma se trovo l'opzione giusta, il progetto giusto, sarò felice di continuare".Blitz di Fabbricini e CostacurtaOra secondo Il Messaggero, l'opzione giusta sarebbe arrivata. ...