Napoli - Milik ha fretta : “Torno per il Real” : Napoli, Milik ha fretta: “Torno per il Real” Napoli, Milik ha fretta: “Torno per il Real” Continua a leggere

Napoli-Torino - formazioni e ultimissime : Sarri non molla lo scudetto - Milik dal 1' - : Napoli-Torino, formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Partenopei chiamati alla vittoria per tenere vive le chance scudetto. Sarri si affiderà a Milik dal 1′. Mazzarri, dal canto suo, non vorrà recitare la parte di vittima sacrificale: solito 3-4-2-1. LE PROBABILI formazioni NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario […] L'articolo Napoli-Torino, formazioni e ultimissime: Sarri ...

Napoli - Milik parte titolare col Torino : Secondo la Gazzetta dello Sport , contro il Torino , Marek Hamsik dovrebbe partire dal 1' , anche perché è stato avvicendato già 34 volte in stagione, , mentre per quanto concerne il ruolo di centravanti è favorito Milik . Il ...

Il nuovo Napoli ripartirà da Milik ma servono ben tre portieri : Il futuro è lui: Milik. Tormentato dalla sfortuna nelle due prime stagioni azzurre, il 24enne attaccante polacco sarà il punto di forza del Napoli che verrà e cercherà nella prossima stagione di ...

Napoli - Milik : 'Inter-Juve? Non cambia nulla - pensiamo a noi stessi' : L'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato così a Premium Sport prima della gara con la Fiorentina: 'Gioco poco? Per me è più importante che vinca la squadra. Siamo ancora a meno quattro punti dalla Juventus, oggi dobbiamo fare risultato. Sappiamo che sarà ...

Fiorentina-Napoli - formazioni e ultimissime : c’è Mertens - out Milik : Fiorentina-Napoli, formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Partenopei chiamati alla vittoria per rispondere all’acuto bianconero di ieri sera a San Siro. Sarri sceglie Mertens, out Milik. Infine, la Fiorentina, dal canto suo, non sarà disposta a recitare la parte di vittima sacrificale. Viola ancora […] L'articolo Fiorentina-Napoli, formazioni e ultimissime: ...

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juventus-Napoli - Sarri non cambia : Milik e Zielinski in panchina : Dopo un lungo tentennamento, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimo per affrontare la Juventus nella sfida che avrà grande peso nella corsa per lo scudetto. Dunque, Hamsik e...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Napoli - conto alla rovescia per la Juve : Mertens ancora preferito a Milik : Napoli - Il conto alla rovescia si assottiglia e di conseguenze aumenta l'attesa, con la febbre per la partita scudetto contro la Juventus che inizia a dilagare in città. Oltre tremila tifosi si sono ...

Juve-Napoli - probabili formazioni. Solo panchina per Dybala e Milik : Scelte coraggiose per entrambi gli allenatori: Allegri lascia fuori l'argentino, mentre Sarri ripropone dal 1' un Mertens in difficoltà nonostante l'exploit del polacco

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Napoli : Mertens o Milik? Diretta tv - orario e ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Napoli: Diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per la sfida scudetto di Serie A. Le scelte di Allegri e Sarri(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Dybala per Allegri - ballottaggio Milik-Mertens : Tutto in 90 minuti. La Juventus e il Napoli si giocano una fetta di scudetto nel big match di domani, domenica 22 aprile, in cui le prime due della classe si confronteranno alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il pareggio dei bianconeri nel turno infrasettimanale a Crotone ha riaperto i giochi in chiave tricolore, consentendo al Napoli di ridurre a 4 punti la distanza che lo separa dalla prima posizione. Ma per i ragazzi guidati da Sarri ...