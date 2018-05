calcioweb.eu

#Napoli, il team manager contro la #Juve: "meglio perdere che vincere con modi sleali"

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ildopo il pareggioil Torino ha abbandonato le ultime chance di scudetto, il club azzurro non ci sta e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni dellantus. Ecco il messaggio su Facebook da parte di Giovanni Paolo De Matteis: “Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del successo, dell’apparire, del ...